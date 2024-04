HAVADAN SUDAN

Günaydın,

Her ne olursa olsun güneşin her gün doğduğunu ve battığını biliyorum. Beni iyileştirip kulağıma umutlar fısıldamamasına izin veriyorum.

Her şeyin geliştiğini her şeyin değiştiğini her kavganın bir sona her felaketin bir başlangıca gebe olduğunu hiçbir ölümün bir sorun olmadığını biliyorum.

Benim hayata baktığım yön tartışmaya açık her konuda her şekilde eleştirebilirsiniz beni.

Benimle ilgili tartışılmayacak tek şey vicdanım. Benim için uykuları uyunur kılan tek bir lokmada pişmanlık hissetmememi sağlayan tek şey vicdanım.

Bundan sebep pek çok insanla anlaşamam anlayamam olsunlar istemem aynaya bakarken vicdan ve merhamet duygularınızı sorgulayınız istemediğiniz ve size ters gelen durumlarda gösterdiğiniz vicdan kadar insansınız.