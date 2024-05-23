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OĞUZHAN PEKMEZ

OĞUZHAN PEKMEZ

GÜNAYDIN

Yayınlanma:

Sabah uyanır uyanmaz paylaşım yapıp, ben uyandım demek yerine, dışarıya çıkıp uzun uzun yürüyüş yapmak ve güneşin doğuşunu seyretmeyi tercih ediyorum.

Spor yapanlarla selamlaşmak ayrı bir mutluluk veriyor.

Günaydın demek, güne pozitif bir başlangıç yapmanın en güzel yollarından biridir. Bu küçük kelime, hem söyleyenin hem de duyanın enerjisini yükseltir ve günün geri kalanının daha iyi geçmesini sağlar.

Ve bazı günler içimde hiç şarkı çalmıyor dinliyorum, kulak kesiliyorum, ama hiç ses gelmiyor işte o onlarda istikbalimle ilgili umutsuzluğa kapıldığım oluyor fakat bu duyguyu beslememeye çalışıyorum.

Çıkıp yürüyüş yapıyorum mesela güzel bir gün batımına denk geliyorum. Çoğu zaman telefonu bile almıyorum yanıma. Sanırım dışa dönük yanım uykuya yattı:)) hayatı ve kendimi anlamaya çalışıyorum yani zorlamak gerekse de dünyadan umudumu kesmiyorum …

Bu günler böyle biraz.

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HIRS

 27 Ekim 2023 Cuma 09:47
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