ÖMÜR TAKVİMİ

Her insan, her Müslüman için ömrün taşıyıcı kuvveti ÖLÜMDÜR. Ölüm gelince ömür takvimi de sonlanır. Zaman ve yeri Allah'ın yanında mahfuzdur. Yaş farkı gözetilmeksizin Dünyaya gelen mutlaka ölümü tadacaktır. Yani hayat, "Doğum ile ölüm arası zaman kadardır."

Doğum ve ölüm gibi, sorumluluk ve imtihan da gerçektir. İnsan, sorumluluk sahibi sosyal bir varlıktır. İş ve ilişkilerinde her an imtihan halindedir. İmtihanın Süresi kul tarafından bilinmemektedir. Göz açıp kapama mesabesinde her an bitebilir. Herkes için bitiş anı çok çabuk da gelebilir. Nefes alıp verme bitince son durağa gelinmiş demektir. Onun için, Hayatın hızlı akışı içerisinde durup tefekkür etmek gerekir. Yarın geç olmadan, eyvah dememek için bu zorunlu Nefis sorgulamasıdır. Geçiştirmeye gelmez.

Ölüm geldiği zaman, insanın bedeni yeryüzünde kalmak üzere mezara konulur. Ruhu ise, Hakk'a yükselerek Yaratıcı tarafından muhafaza edilir. Ta ki Ahiret hayatına geçiş safhasında yeni bedene yerleştirilinceye kadar. İnsan açısından kritik olan, bu süreçler öncesinde nasıl hareket edip etmediğidir. Rabbin kulundan hayatını yaşamasını istediği şekilde yaşayıp yaşamadığıdır. Burada, Ahiret Vizesi için imtihanda yüksek puan almak önem arz eder. Onun için Zamanı çok iyi kullanmalı, iyi hazırlık süreci geçirilmelidir.

Kötü ve Yanlış olan herşeyi terk etmek gerekir. Allah'a kaçak kul olmaktan kaçınmak lazım. Güçlü İman ve itaatla Allah ve Resulü'nün yolundan ayrılmamak esas alınmalıdır. Dedikodu, boş lâf konuşulan yerlerden uzak durulmalı, iyilikleri alıp götüren günâh rüzgârlarına dalmaktan şiddetle sakınılmalıdır. Dünya ve Ahiret hayatını dengelemekten uzak her şeyden feragat etmeli, Ayetlerin verdiği mesajı kavrayarak ölçü ve disiplin içerisinde korunmaya öncelik verilmelidir.

Allah'ın huzuruna varılacak hesap gününe iyi bir hazırlık yapılarak gidilmeli, sonucu insana hizmet olmayan her türlü yanlış yollar terkedilmeli, Dinin direği Namazı huşu içerisinde eda etmede hassasiyet gösterilmeli, eerilen nimetlerin paylaşımında şiddetle stokçuluktan kaçınmak suretiyle, Hak payı olanlara Allah'ın ölçülerine uygun şekilde tamı tamına hakları verilmeli, Duayla, Kardeşlere manevi katkı sağlanmalı, Cehenneme taşıyıcı, Nefs, İnsan ve Cin Şeytanların vesveselerine kulak tıkanmalı, Asilik ve Batıla taşıyıcı bütün yol göstericilerine karşı sığınak makamı olan Allah'tan yardım istenmelidir.

Âli İmran 145): Allah'ın izni olmadıkça kimseye ölüm yoktur. O vadesiyle yazılmış şaşmaz bir yazıdır.......

Rabbim bizleri, yürümemizi istediğin yolda sabit kıl. Hak olan her işin tam içerisinde, Batıl olan herşeyin kapsama alanının dışında tut. Ve bizlere Merhametinle muamele eyle, Rahmet deryanın içerisine sok. Razı olduğun kullarının arasına yerleştir.

