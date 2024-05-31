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OĞUZHAN PEKMEZ

OĞUZHAN PEKMEZ

NOKTA

Yayınlanma:

Hayat aslında öyle güzel ki, yeter ki siz doğru olun. Hayatın size sunduğu o güzel duyguları ve hayatınıza kattığı güzellikleri, kişilikleri doğru okumasını bilin.

Çünkü hayat puzzle gibi, o doğru parçasını bulduğunda kendiliğinden oturuyor ve o doğru parça değilse istediğiniz kadar evirin, çevirin parça yerini bulmadığı sürece olmuyor tabi siz doğru olun derken herkesin doğrusu da, kendine.

Bu da tartışılmaz bir konu doğrudan kişinin kendini etkileyen bir nokta bu yüzden herkes ektiğini biçiyor ve kalbinde gerçekte ne yeşertiyor ise karşına da o çıkıyor.

Bu arada tabii ki, zaman zaman yanlış ya da uygun olmayan kişiler çıkmıyor değil karşımıza. Ama inanın hayat denen bu sistem kendiliğinden ayrıştırıyor en kısa zamanda ÇOK NET yeter ki, siz yukardakine inanın, güvenin ondan daha büyük ilahi adalet yok bu hayat denen düzenin içinde….

Sağlıcakla kalın.

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HIRS

 27 Ekim 2023 Cuma 09:47
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