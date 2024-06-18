İnsanın insana, insanın hayvana, insanın ağaca, insanın tabiata, insanın kendinden başka yaşam formuna acımadığı merhamet etmediği ve sevmediği bir zamanda yaşıyor olmak, bana ağır geliyor.

Gittikçe asosyal ve içe kapanık yaşıyorum beddua etmekten kötü niyetlerden çok sıkıldım.

Şundan eminim ki; Kimse yaşattığını yaşamadan ölmüyor Mevlana’nın şu sözüne çok inanır ve güvenirim; dünyada olabilecek her bir olay için misal aleminde sayısız ihtimal uyur siz ağzınızdan çıkardığınız sözlerle o ihtimalleri uyandırırsınız güzel kelimeler söyleyin ki, güzel ihtimaller uyansın. İnsanın kaderine müdahalesi buradadır yine de, iyilik ve güzellik beklentimi kaybetmemek için elimden geleni yapıyorum.

Lütfen bu niyette olanlar birbirlerine destek olsunlar yaşamak bu kadar ağır olmamalı

* Kurban Bayramınızı tebrik ederim.

Sağlık ve sıhhat ile daha nicelerine ulaşmak dileği ile.