Sadece bilinci hafifletmek yetmez, bedenide hafif tutmak gerekir kanımca.

Zaten frekansınız değiştikçe hayatınızda kötüye giden her ne varsa tek tek değiştiğini fark edeceksiniz…

Hayatın eğrisi, doğrusu var mı pek emin değilim. Bildiğim bir şey varsa bana iyi geliyorsa doğru gelmiyorsa doğru değil olgusudur.

Ondan sebep birine hem de hiç istemediği halde akıl verirken herkesin doğrusu kendine göredir diye hatırlamak gerekir.

Sorulursa ben böyle düşünüyorum demek karşı tarafa ışık yakabilir ısrarcı akıl vermeler kontrolcülüğe girer ve bunu neredeyse herkes herkese yapıyor yapmayalım.

Hiçbir hırs barındırmadan evrenin bize gösterdiği yolda umutsuzluğa kapılmadan yürümeye devam sonrası iyilik güzellik.