Günaydın,

Rabbim bize sağlıklı, bereketli ve mucizeli hayat nasip etsin zaten mucize hayatın doğasıdır ama bazen bir felaket sandığımız şeyin içinde mucizeler ödül olarak gördüğümüz gelişmelerin içinde tuzaklar, kayıp veya başarısızlık olarak algıladığımız durumların içinde ödüller ya da hayatın bizim için gerekli gördüğü korumalar vardır.

Olanları ve olmayanları ceza, sorun, kayıp hatta dünyanın sonu gibi gören biziz.

Mucize bizim olmasını istediğimiz ve beklediğimiz şey değildir.

Mucize her anın içinde her durumun özünde var olan ve asla tükenmeyen olasılıklardır.

Yani demem o ki, belki de hayata ve olanlara ve olasılıklara karşı bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyordur.

Yürümüş olduğumuz yol hayatın ta kendisi manzaranın keyfine varmak gerek.

Umarım yürüdüğünüz yolun manzarası güzeldir.