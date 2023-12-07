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OĞUZHAN PEKMEZ

OĞUZHAN PEKMEZ

FARKINDALIK

Yayınlanma:

Günaydın hiç kimse hayal ettiği hayatı yaşamıyor.

Ben de, hayal ettiğim hayatı yaşamıyorum. Ama bulunduğum ortamı yaşadığım hayatı sevmeyi seçiyorum.

Sosyal mecralarda bakıp özendiğiniz hayatların pek çoğu göstermelik onlara harcadığınız zamanı kendinize harcasanız kendi hayatınızda fark yaratırsınız.

Şimdi bana bin tane sebep sayıp konuyu paraya getirenler olacaktır.

O kadar da büyük düşünmeyin. En basiti sabah güzel bir tempolu yürüyüş, bir duş, güzel bir kahvaltı ve aynada gördüğünüzü beğenecek enerjiniz yükselecek böylece kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

Alın size fark yaşadığımız her şeyin sorumluluğunu alma vaktidir işimize gelmeyince başka insanların ve hatta hayatın kendisini suçlama devri bitmiştir. Ben ne yapıyorum da, bunu yaşıyorum.

Böyle hissediyorum deme vaktidir hiç suçun yoksa bile, yanlış yerde yanlış kişilerlesindir.

Var olduğumuzu hissettiğimiz anlarımız bol olsun.

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HIRS

 27 Ekim 2023 Cuma 09:47
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