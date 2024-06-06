İYİLİK GÜZELLİK

Ve sonra dedim ki kendime insanlara ne anlatırsan anlat ama kendini anlatma bilirim anlamazlar asla.

Çünkü herkesin anlayacağı kendine bildiği, gördüğü, kalbinde büyüttüğü duygu ve bilgi kadar ne bir eksik ne bir fazla.

Uğraşma OZİ sen bildiğin doğru yolda yürüdüğün sürece o yolların kapıları sana açılır zaten ve açtığın her kapı senin seçimlerin ve emeklerindir.

Evet hayat güzel ama kısa bunun da çok önemi yok çünkü yavaş yavaş tadını çıkara çıkara yaşadığın her an’ın değerini bildikten sonra ve sadece güzellikle yola çıkıp dokunduğun her şeyi güzelleştirebiliyorsan hayatta aynı şeyleri sana verecektir.

Veriyor zaten. Her şey insanın kalbinde başlar ve hayatına yansır bu çok NET sen ne verirsen o gelir sen ne düşünürsen o olur altını çize çize söylüyorum gerçek olan kazanır oynadığın ya da olmadığın halde-MIŞ gibi değil.

Zorlama bekleme düşme peşine HAK yolunu her zaman bulur. Senin olan sana gelir zaten.

Hayat bi’gün oda bugün.