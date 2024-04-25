Ruh Eşim: Şiir ve Resmin Buluşması

Evrim Sanat Galerisi'nde, Şair ve Ressam Can Emre Dağ’ın “bir “DÜŞ” gördüm” isimli kişisel sergisi İstanbullu sanatseverlerle buluştu.

Ressamın, 46 adet yağlı boya eserinin yer aldığı serginin sunum yazısı çok ilgi çekiciydi. Sinema ve Tiyatro Sanatçı Süheyl Uygur'un yazdığı bir metin eşliğinde eserlerini sergileyen Dağ, izleyicilere eserleriyle duygusal bir deneyim yaşattı.

“Artık özgürüm. Aynadaki yansımamdan kurtulup gökyüzünün özgürlüğüne doğru elimi uzattım. Dünyanın karanlığını arkamda bırakıp cennetin umuduyla başlıyorum bilinmeyen yolculuğuma. Yansımam üzgün, pişman. Ama geç artık onun için. Ayırdım kendimi kendimden. Belki de iyi yanım arkamda bıraktığım. Belki de özgürlüğe koşan kötü yanım ve özgürlük sandığım kaçtığım karanlık. Ama yine de. Yine de gidiyorum yanımı arkada bırakarak.”

Sanatın Evrim’i Programının da konuğum olan Dağ’ın şair kimliğinden ve şiir kitabından da size kısaca bahsetmek istiyorum.

Can Emre Dağ, bana “ … Gönül bahçen sarmalar tüm ruhumu…” diyerek şiir kitabını imzaladı. Her kitabını farklı mısraları ile imzalayarak okuyucusuna veriyormuş.

Dağ’ın iç dünyasını yansıtan şiirlerine 36 adet resimleri eşlik ediyor. Sanki;

bazen şiir bir resme, bazen de resim bir şiire dönüşmüş. Birbirlerini “Ruh Eş”’i gibi yarenlik ediyorlar.

Can Emre Dağ kitabının özsözünde; şiirlerinin ve resimlerinin birlikteliğini, bütünleşmelerini yapbozun tamamlanması şeklinde tanımlamış.

“bir “DÜŞ” gördüm” sergisi, 2 Mayıs 2024 tarihine kadar Evrim Sanat Galerisi'nde ziyaret edebilirsiniz ve şiir okumayı seviyorsanız “Ruh Eşim”’i okumanızı tavsiye ederim.

Sevgi ve sanatla kalın…