GERÇEK AŞKI YAŞA VE YAŞAT

Aşk, her canlı varlığın var olma sebebidir. Bu yüzden de herkes aşk yaşama potansiyeline sahiptir. Aşk yaşamayan birey, gerçekten yaşamıyordur.

Aşk hakkında gerçek deneyim ve bilgelik sahibi olduğunuzda aşk farkındalığınız da yükselecek ve aşkı doyasıya yaşayabileceksiniz. Aşkın nasıl yaşandığını keşfederek, gerçek aşkın ne anlama geldiğini anlayacaksınız.

Aşk, varoluşsal bir olgudur ve siz gerçek aşkı yaşayınca aşk ile dolu olacaksınız. Aşkınızı herkesle paylaşmaktan keyif alacaksınız. Dünya Değişim Akademisi'nde "Aşk Sanatı" Değişim Programı sayesinde kendinizden geçecek, kendinizi aşacak ve kendinizi bulacaksınız.

"Aşk Sanatı" Değişim Programı”nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program sekiz çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika sürüyor. Her çalışmada nasıl gerçek aşkı yaşamanız ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Aşık olmak için önce kendinizi sevmelisiniz ve kendinizi olduğunuz gibi kabullenmelisiniz. O zaman doğal ve beklentisiz olabileceksiniz. Aşkın bir yöntemi yoktur, o kendiliğinden ortaya çıkar. Aşkı doyasıya yaşamak için kontrolcü olmayı bırakıp, aşka teslim olmak gerekir. Böylece aşk farkındalığı gelişecektir.

Her gün uygulanan değişim ve tekamül teknikleri sayesinde gerçek aşkın tüm bilinen aşk tanımlarının ötesinde olduğunu anlayacaksınız. Aşık olmak, karşınızdakine kendinizi açmaktır. Değişim sayesinde aşk ile dolu olarak gerçek aşkı yaşayacak ve yaşatacaksınız.

Neval Kütük

Değişim Uzmanı

Dünya Değişim Akademisi

www.dunyadegisimakademisi.com.tr

[email protected]