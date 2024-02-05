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M.ALTAY TÜTÜNCÜ

M.ALTAY TÜTÜNCÜ

ZARAFETLİ OLMAK, İNSAN İLİŞKİLERİ VE SAYGINLIK

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Sevgili okurlar,

Bütün canlı varlıklarda zarafetin yani güzelliğin, inceliğin ne kadar önemli olduğu hiç şüphesiz ki bilinmesi gereken püf noktadır. Zarafetin en başta" insanlar kıyafetleriyle dolayısıyla görüntüleri ve duruşlarıyla karşılanır, sözleriyle uğurlanırlar" yorumundan anlaşılacağı üzere dış görünüşte, duruşta önemli olduğu gibi davranışlarda, sözlerde de önemli olduğu farkedilebilir. Şöyle ki, yaşadığımız toplumda insanların örneğin bir kurumda veya bir iş yeri merkezinde yetkililer tarafından dış görüntüdeki zarafetlerine, güzelliklerine göre ilk yaklaşımda saygın bir şekilde karşılandıkları, sonrasında davranış bozukluklarından veya bir söz, bir konuşma şeklinden dolayı olumsuz karşılandıkları, eleştirildikleri, hatta böylesi bir durumun tartışmalarla, kavgalarla, kırgınlıklarla da sonuçlandığı yaşadığımız toplumda görülen, tanık olunan olaylar arasındadır. Dolayısıyla özellikle insanı fizyolojik, psikolojik, sosyal boyutta bir bütün olarak ele aldığımızda zarafet, hoş bir görünümü, anlamlı bir bakışı, insan hafızasındaki gerçekleşmesi beklenen güzel hayalleri süslediği gibi insanları büyüleyen, saygıyı, sevgiyi ifade eden cezbedici bir davranışı, konuşmayı da simgeler. Bu yüzden insan ilişkilerinde değer ve saygınlık kazanmakla birlikte mutluluklara neden olmak için dış görüntü, kıyafet, davranış v.s.. herşeye dikkat edilmeli, ona göre ilişkiler yaşanmalıdır.

Sevgilerimle...

Mutlu kalın...

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