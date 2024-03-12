RİSK YOKSA 3 PUAN DA YOK

Fenerbahçe Pendispor gibi, Pendikspor da Fenerbahçe gibi oynuyordu. İlk 25 dakikadaki görüntü böyleydi. Böylesine bir oyun taktiğini Fenerbahçe adına İsmail hoca kurgulamış olabilir miydi diye beyin fırtınası yapmaya başlamıştım kendimce!

İsmail Kartal üst düzey bir seviyede oynanan ve galibiyetle sonuçlanan Avrupa karşılaşmasının ardından aşırı derecede yorulan takımı için doğru değişiklikler yapmıştı Djiku haricinde. Kim oynarsa oynasın rahat kazanırız diye hesap etmiş olmalıydı.

Her ne kadar Mami Thiam kanatta oynuyor gözüksede Pendikspor Umut ile birlikte çift forvet oynarken, İsmail hoca yenilen gole Krunic - Batshuayi değişikliği ile cevap vermeli ve Fenerbahçe de kümede kalma mücadelesi yapan rakibi gibi çift forvete dönmeliydi!

İSMAİL YÜKSEK OLMAYINCA

Fenerbahçe yine yeni yeniden bir ilk yarıyı daha çöpe atmış, rakip kaleye tek şut çekememiş, tek bir net got pozisyonu üretememiş, geçtiğimiz Perşembe gecesi Union Saint-Gilloise'ye karşı alınan güzel galibiyetin ve muhteşem oyunun üzerini kara bulutlar kaplamıştı hakemin çaldığı son düdükle. Fenerbahçe adına anlaşılan şuydu ki İsmail'siz Fred, Fenerbahçe'ye geldiği günden beri belki de en kötü futbolunu oynamıştı ilk 45 dakikada.

İkinci yarı başlarken ki ilk düşüncem Djiku'nun oyuna girmesinin doğru bir karar olduğu ancak Batshuayi ve Szymanski'nin hala hocanın yanında oturmasının üst düzey bir hocaya yakışmadığı yönündeydi.

Dzeko'nun yaralı kaşına rağmen korkusuzca oyuna devam etmesi, Batshuayi ve İrfan'ın olağanüstü katkıları, Mert Hakan'ın muhteşem golü, ikinci devre toparlanan Fred ve Ferdi etkisinin takımı otomatik olarak ileri itmesi 86'dan sonra 3 puanı ve 3 farkı getirdi Fenerbahçe lehine

Gecenin Notu: Nasıl ki İsmail hocanın yaptığı rotasyonlu kadroya kimse sesini çıkarıp eleştirmemeli diyorsak, değişiklikleri çok geç yapması, 1-0 geriye düştükten sonra çift forvete dönmemesi, rakip bir eksik kaldıktan sonra Fred'i geriye çekip Syzmanski'yi oyuna almaması, Batshuayi'yi son 16 dakikada düşünmesi hocanın büyük hatalarıydı bence. Ayrıca Szymanski Belçika'da defansif yönden çok çalışkan bir oyun oynamışken, Krunic'i bu kadar oyunda kalması inanılacak gibi değildi. Özetle İsmail hoca skor 1-1 olduğunda veya rakip kırmızı kartla eksik kalır kalmaz Batshuayi ile Syzmanski'yi oyuna alabilseydi, Fenerbahçe golleri atmak için son dakikaları beklemeyecekti. Bakalım İsmail Kartal lig bitmeden takımının her hangi bir rakibe karşı sıkıştığı ve çıkış aradığı anlarda futbolda risk almanın ve sürpriz kararlar verebilmenin futbolun doğasında olduğunun farkına varabilecek mi?

Gecenin Sorusu: Sizce Fenerbahçe 4 gün arayla Gilloise ve Pendik maçlarına aynı teknik adamla mı çıktı?!