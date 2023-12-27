Geçtiğimiz hafta şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet ve mağfiret, kahraman yetiştiren mümtaz ailelerine baş sağlığı dilerim.

Sevgili dostlar, dünyamızın Güneş Sisteminde bulunan konumunu değerlendirdiğimizde, Ekvator, Orta Kuşak ve Kutupları kapsayan bölgelerle, bu bölgelerde bulunan kıta ve ülkelerin de her birinin kendine has coğrafi ve iklimsel özelliklere sahip olduklarını görürüz. Hatta aynı kuşak üzerinde bulunan ülkelerin dahi farklı özelliklere sahip olduğu gözlemlenmektedir.

Bu özellikleri olumlu anlamda üzerinde barındıran tek ve en büyük örneğin Türkiye olduğunu söylemek yanılgı olmaz.

Şöyle ki, Türkiye Kuzey yarım kürenin orta kuşağında yer alan emsalsiz konuma sahip, çok sayıda ova, yayla ve vadilerle kaplı ve üç tarafı denizlerle çevrili olması nedeniyle de kuzey iklimini, Akdeniz İklimini ve yer yer karasal iklimi hakim kılan tek ülkedir. Bunu dört mevsim, yedi iklimin bir arada hüküm sürdüğü bir coğrafya olarak ifade etmekteyiz.

Dünyanın neresinde olursa olsun başka ülkeleri görenler bu durumu daha kolay kıyaslayabilmektedirler.

Yiyecek ve içeceğin insanların sağlığı ve yaşantısının üzerinde ki etkilerini düşünecek olursak aynı zamanda bitki örtüsün de ne denli önemli olduğu çıkar ortaya.

Bu durumu şöyle açıklamamız halinde sizlere fikir vereceğini umarım. Türkiye ile aynı kuşak üzerinde olmasına rağmen Yunanistan, İtalya ve İspanya’da yetişen endemik bitki türünün (Bulunduğu yöreye has ve yalnızca orada yetişen özellikli bitkiler ) toplamından kat be kat fazlası tek başına ülkemizde yetişmekte. Sadece bu durum dahi Türkiye’nin eşsiz konumunu ve ortamını anlatmaya yeter.

Yıllık ortalama sıcaklığın -15 C - + 30 C civarında olduğu, fırtınaların, yağmur ve sellerin alt üst ettiği ülkeleri saymıyorum bile..

Zaman zaman da olsa sağlık alanında kullanılmak üzere bir takım çeşitli hayvansal zehirlerin dahi Türkiye’nin dışına çıkarılmaya çalışılması nasıl bir anlam ifade ediyor sizce ?

Yılın büyük bir bölümünü doğayla mücadele ederek yaşamakla, Türkiye’de yaşamak arasında büyük fark var.

Değerli okurlar, Türkiye’yi başka ülkelerle kıyaslamak mümkün değil.

İnsan yaşantısına uygun koşulları ve içinde bulunduğu konum nedeniyle eşsiz bir yer, gerçekten cennet bir ülke..

Üstelik babamdan, dedemden, atamdan toprağım, vatanım!

Değerini bilmek te bizlere düşüyor..

Esen kalın.