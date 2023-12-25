ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ VE İHLALİ

Sevgili okurlar,

Bireylerin sadece kendi yaşadıkları ve kendi hafızalarında, kendi iç dünyalarında özel ve genel ilişkiler düzeyinde özellikle de ikili ilişkilerde sır niteliğinde kabul edebileceğimiz gizlilik doğrultusunda yaşanan, ayrıca bireylerin kendi iradeleri doğrultusunda istemedikleri ve herhangi bir bireyle paylaşmadıkları takdirde araştırılmaması, sorgulanmaması gereken yaşantısal ilişkilerden oluşan durumlara ve gizliliği ilkesine "Özel Hayat ve Gizliliği" ifadesini kullanabiliriz. Sosyal ilişkilerde ve duygusal anlamda ifade edebileceğimiz özel ilişkilerde bireylerin kendi iç dünyalarında yaşamları boyunca yaşadıkları ve belki de acı veya tatlı yaşanan özel yaşamları, günümüz ilişkilerinde anayasamızın ve kanunlarımızın topluma açık yani aleni şekilde yaşandığında suç teşkil edebilecek durumlar veya olaylar olmamasına rağmen, kişilerarası ikili ilişkileri ilgilendiren örneğin, yalnızca bir bay ve bayan arasında gizlilik çerçevesinde yaşanan ilişkiler olmasına rağmen maalesef bazı insanlar tarafından gereksiz şekilde merak edilmekte, sorgulanmakta, farkettirilmeden takip edilebilmekte, hatta ifşa edilmekte yani gereksiz şekilde açığa çıkarılmakta ve yayılabilmektedir. Ancak şöyle ki, Herhangi bir adlî makam tarafından yetkilendirilmiş bir görev, ünvan taşımadıkça ve resmi yazılı emir niteliği taşımayan bir belge olmadıkça, ayrıca özel hayatıyla ilgili araştırma, sorgulama v.s.. yapılan kişinin izni olmadıkça kişilerin özel hayatındaki yaşanan ilişkileri ve bulundukları mekanlar için yapılan gerek yüz yüze gerekse sosyal medya aracılığıyla yapılan araştırmalar, sorgulamalar, takipler, hatta ifşa etmeler(açığa çıkarmalar ve yayma girişimleri) anayasamızın ve ona bağlı ilgili kanunumuzun uygun gördüğü "TCK'nın 134.maddesi" kapsamında "İhlal Suçu" olarak tanımlanır ve "1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile yargılanan cezalar kapsamında değerlendirilir. Gizliliğin görüntü ve ses kaydı kapsamında ihlal edilmesi halinde de "İhlal Suçu" için verilecek ceza 1 kat artırılarak değerlendirilir. Dolayısıyla özel yaşantısı araştırılmak ve soruşturulmak istenen herhangi bir kişinin kendi iradesiyle bir açıklaması veya izni olmadıkça, ilgili bir adlî makam tarafından görevlendirilen bir görev veya ünvan taşıyan yetkide olmadıkça kişilerin özel hayatının gizliliğine önem verilmeli, özel yaşamlarıyla ilgili araştırmalara, sorgulamalara yönelik özellikle de ifşa edecek şekilde hiçbir girişimde bulunulmamalıdır.

Mutlu kalın...