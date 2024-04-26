2024 KPSS Başvuru Rehberi: Tarihler, Ücretler ve Sınav Bilgileri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için gerekli tüm detayları açıkladı. Adaylar, lisans, ön lisans, ortaöğretim ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) olmak üzere farklı düzeylerdeki sınavlara hazırlıklarını sürdürüyorlar. İşte KPSS başvuruları, sınav tarihleri ve ücretleri hakkında merak edilen tüm detaylar.

İşte KPSS Başvuru Tarihleri

Lisans Düzeyi

2024 KPSS başvuruları lisans düzeyinde 3-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Lisans düzeyindeki sınavlar, genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri ile alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi testlerini kapsayacak.

Ön Lisans ve Ortaöğretim Düzeyi

Ön lisans düzeyinde başvurular 13 Haziran - 2 Temmuz, ortaöğretim düzeyinde ise 18-30 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Her iki düzeydeki adaylar, belirlenen tarihlerde başvurularını tamamlamalıdır.

DHBT Başvuruları

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi için başvurular 9-15 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır. Bu sınav, din hizmetleri alanında görev almak isteyen adaylar için özel olarak düzenlenmektedir.

KPSS Sınav Tarihleri Belli Oldu

Lisans Düzeyi Sınavları

Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri: 14 Temmuz 2024

Alan Bilgisi (1. Gün): 20 Temmuz 2024

Alan Bilgisi (2. Gün): 21 Temmuz 2024

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 4 Ağustos 2024

Ön Lisans ve Ortaöğretim Sınavları

Ön Lisans: 1 Eylül 2024

Ortaöğretim: 15 Eylül 2024

DHBT Sınavı

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi: 22 Eylül 2024

KPSS Başvuru Ücretleri Ne Kadar Oldu?

2024 yılı KPSS başvuru ücretleri henüz belirlenmedi. ÖSYM, başvuru ücretleri konusunda en kısa sürede bir açıklama yapmayı planlamaktadır. Adayların başvuru ücretlerini yatırmaları için belirlenen tarihlerde, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden veya anlaşmalı banka şubelerinden işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekecektir.

KPSS 2024 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Sonuçlar sınavlardan sonra belirli bir süre içinde açıklanacaktır:

Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ve ÖABT: 23 Ağustos 2024

Ön Lisans: 20 Eylül 2024

Ortaöğretim: 4 Ekim 2024

DHBT: 16 Ekim 2024

KPSS'ye katılacak adaylar için önemli olan tüm bu bilgiler, başarıyla sınavlara hazırlanmaları ve başvurularını zamanında yapmaları için kritik öneme sahiptir. Her düzeydeki adayların, sınav ve başvuru tarihlerini dikkatle takip etmeleri ve hazırlıklarını bu tarihler doğrultusunda şekillendirmeleri önerilir.