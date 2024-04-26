ÇAYKUR 1072 Adet Mevsimlik İşçi Alımı: ÇAYKUR Mevsimlik İşçi Alımı Başvuru Koşulları ve Süreçleri Belli Oldu!

ÇAYKUR, Türkiye'nin en büyük çay üreticilerinden biri olarak, 2024 yılında da iş gücünü artırmaya devam ediyor. 26-30 Nisan tarihleri arasında ÇAYKUR, Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki fabrikalarında çalışacak toplam 1072 mevsimlik işçi alımı yapacak. Alınacak personel arasında 930 beden işçisi, 70 çay eksperi, 55 engelli ve 17 eski hükümlü geçici işçi bulunmaktadır.

ÇAYKUR Mevsimlik İşçi Alımı Detayları Açıklandı

Başvuru Tarihleri ve Yöntemi: ÇAYKUR iş başvuruları, İŞKUR, ALO 170 ve e-Devlet platformları üzerinden gerçekleştirilmektedir. Başvuru süreci, belirtilen tarihler arasında online olarak tamamlanabilir.

Kura Çekilişi: Başvuruların değerlendirilmesi sonrasında, işe alım süreci kura yöntemi ile devam edecektir. Kura çekilişi, 14 Mayıs 2024 Salı günü, Rize Gençlik Merkezi Salonunda noter huzurunda yapılacak. Kura çekimi saat 09:00'da başlayacaktır.

ÇAYKUR Mevsimlik İşçi Alımı Başvuru Koşulları ve Şartlar

Genel Başvuru Şartları:

18 ile 50 yaş arası adaylar başvuruda bulunabilir.

En az ilkokul mezunu olmak gerekmektedir.

Adayların başvurdukları iş yerine bağlı il veya ilçede ikamet etmeleri gerekiyor.

Vardiyalı çalışma, tozlu ortamlarda çalışma ve bedensel olarak çalışmaya engel teşkil edecek sağlık sorunu olmamak şartları aranmaktadır.

Beden İşçisi Başvuru Şartları:

18-50 yaş aralığındaki erkek adaylar başvuru yapabilir.

Beden işçisi olarak çalışmak için ilgili il veya ilçede ikamet şartı aranır.

Çay Eksperliği Başvuru Şartları:

MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşletme Teknolojisi bölümünden mezun olmak.

2022 KPSS Ön Lisans P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak gerekmektedir.

ÇAYKUR'un mevsimlik işçi alım süreci, adayların iş gücüne katılma fırsatını genişletirken, bölgesel ekonomiye de katkı sağlamaktadır. İş arayanlar için büyük bir fırsat sunan bu süreç, aynı zamanda bölgedeki işsizlik oranının düşürülmesine yardımcı olmaktadır. Başvurularınız için belirtilen tarihler arasında İŞKUR, ALO 170 veya e-Devlet üzerinden işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.