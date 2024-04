Bahçetepe: Challenger Cup Kupası’nı kazanacağız

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bora İsmail Bahçetepe, gazetemize verdiği özel röportajda “Geçen senenin çok üzerine bir performans gösteriyoruz. Kondisyonumuz çok iyi. Çok çalışıyoruz. Çünkü hocamız gerçekten çok iyi. Namağlup buraya kadar geldik. Mağlubiyetimiz yok. En kolay maçımızda finalde oldu. İstanbul’da 8 farkla kazandık. İnşallah Slovenya’da da kazanıp Türkiye’ye uluslararası ilk kupayı getireceğiz. Challenger Cup Kupası’nı kazanacağız. Türkiye’ye inşallah tarihte ilk Challenger Cup Kupası’nı kazandıracağız.” dedi.

“TAKIM RUHUNU YAŞIYORUZ”

Sutopu şubesinde başantrenörlüğe Predrag Mihalovic’i getirdiklerini vurgulayan Bahçetepe şunları söyledi: “Predrag, 12 yıl Galatasaray’da hem antrenörlük hem sporcu olarak faaliyet gösterip çalışmış, Galatasaray’ın ruhunu, Galatasaraylıları çok iyi bilen, Türk su sporunu çok iyi bilen bir antrenör. Aynı zamanda sutopunda bir marka. Avustralya ve Sırbistan milli takımlarının antrenörlüğünü yapmış, 19 milli takımdan davet almış birisi. Tüm bu tekliflere rağmen Galatasaray’ın teklifini kabul etmiş ve Galatasaray’ı sadece A takımı antrenörü olarak değil, kadın takımı ve alt yapının da başında bulunuyor. A Takımının antremanı akşam 19.00’da başlar. Antrenörler genellikle akşam 18.30’da gelip 22.00’de çıkarken Predrag Mihalovic, öğlen 12.00’de gelip, tüm takımların antrenmanını takip eden, yüzde yüz olmasa da en azından gidip bakan, tüm antrenörlerle işbirliği yapan, koordinasyon içinde çalışan birisi. Predrag, Galatasaray’ın büyük şansı ama Galatasaray’ın büyük bir şansı derken böyle sıradan bir şans olarak görmeyin. Ben bu sene sutopu takımımızla Avrupa’da çok maça gittim. Her gittiğimiz yerde her takımda eski Galatasaraylı ya antrenör ya da sporcuyla karşılaştım. Herkes bize Türkçe hoşgeldiniz diyor. Bu da Galatasaray’ın dünya sutopunda ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla Predrag’ın Galatasaray’ı tercih etmesinde ilk başta ben şaşırmama rağmen Avrupa’da Galatasaray’a ilgiyi görünce, teveccühü görünce normal olduğunu anladım. Çünkü Galatasaray gerçekten futbolda olduğu gibi sutopunda da Avrupa’da bir derinliği olan bir lobisi olan güçlü bir takım. Galatasaray’da geçen seneden bu yana bir oyuncumuz değişti fakat Predrag’ın antrenman metodları Predrag’ın takımı sahiplenmesi, bizim kendi yapılanmamız içinde sporcularımızı abi konumunda sahiplenmesi, eski sutopçularımızın Predrag’ı bir abi konumunda sahiplenmesi çok önemli. Her deplasmana hep aynı kıyafetle gidip geliyoruz. Bir eşofman üstü aldık onu giyiyoruz. Takım ruhunu yaşıyoruz. Takımdaki arkadaşlık duygusunun en üst seviyede olması bizi artı etkiledi.”

Hüseyin KILINÇ