STRATEJİK SORUN

Sevgili dostlar, günümüzde konumu itibariye bir yerin stratejik olduğunu anlamanın çok basit bir yolu var. Dünyanın neresinde özellikle askeri açıdan sorun varsa bilin ki orası stratejik açıdan önemli bir yerdir. Bunu biz belirlemiyoruz. Kendisi açısından önem arz eden bir yeri doğrudan, ya da dolaylı olarak elinde tutmak isteyen süper güçlerin açık, kapalı olarak niteleyebileceğimiz plan ve uygulamaları belirlemekte.

Öncelikle ekonomik fayda temin etmek, nüfuz alanı oluşturmak düşüncesi ve konuşlanmak veya sıçrama tahtası olarak kullanmak amacıyla belirlenen yerler her an bir karışıklığın olabileceği potansiyel risk bölgeleridir.

Süper güçlerce, kendi topraklarının güvenliği açısından daha uzak bölgelerde bulunması tercih edilen böyle yerler, hiç şüpheniz olmasın kaldırımda yürüyen birisinin attığı adımların dahi kontrol altında tutulduğu hassas bölgelerdir.

Her şeyin bir anda karmakarışık ve alt üst olduğu izlenimi verilirken aslında planların belirli prensipler dahilinde ve amacına uygun olarak yürütüldüğünü görmek için kahin olmaya gerek yoktur.

Son derece etkin coğrafi konumu nedeniyle Türkiye’nin stratejik açıdan Dünya üzerinde en ön sırada olduğuna daha önceki yazılarımızda değinmiştik.

Ancak Tayvan, Güney Kore, Pakistan, Kıbrıs ve Ukrayna bulundukları konum itibariyle özellik arz etmekte.

Değerli okurlar, bu bölgelerin içinde bulunduğumuz şu an için özelliklerinden kısaca bahsedecek olursak;

Çin ve 1937 yılında Mançurya’yı dolayısıyla Çin’i istila eden, İkinci Dünya Savaşında ABD’ye tek başına kök söktüren Japonya nedeniyle Tayvan’ın, Kuzey Kore nedeniyle Güney Kore’nin, yine Çin nedeniyle Pakistan’ın, Kuzey Afrika ve Ortadoğu nedeniyle Kıbrıs’ın ve Avrupa ve Asya’ya hakim konumu ve Rusya nedeniyle Ukrayna’nın stratejik önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

Bunların içinde Güney Kore’nin dışında diğer ülkelerin hepsinin çeşitli problemlerle karşı karşıya olduğunu görmekteyiz.

Aynı anda geniş bir alanda bir çok ülkeyi etki altında bulundurması ve başta petrol olmak üzere doğal kaynakları bünyesinde barındırması nedeniyle Ortadoğu, bunların içinde en tehlikeli bölge olmak özelliğiyle ve şimdilik patlayan ufak tefek bombaların ardından çok büyük bir bombanın patlama ihtimali sulh ve sükun isteyenlerin uykusunu kaçırmakta.

Sağduyulu olmaya hiç olmadığı kadar ihtiyaç var ..

Esen kalın.