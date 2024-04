Çalışanlar, 2024’ün en iyilerini belirledi: Yılın En İyi İşverenleri Listesi açıklandı

İş yeri kültürü ve çalışan deneyimi konusunda küresel otorite olan Great Place To Work® 2024 senesinin Türkiye’nin En İyi İşverenleri™ Listesi’ni açıkladı. Bu yıl, globalde 20 binin üzerinde organizasyonun nabzını tutan Great Place To Work®, Türkiye raporu için bilgi teknolojileri, üretim, finans, perakende, ilaç ve diğer sektörlerden 600’den fazla şirketi analiz etti. Yılın En İyi İşverenleri™ Listesi, bu 600’ün üzerindeki şirketteki iş yeri kültürü ve çalışan deneyimini ölçümleyen Trust Index™ anketine dahil olan 160 bin çalışanın yanıtlarına göre oluşturuldu. Çalışan deneyiminin tüm çalışanlar için tutarlı seviyede pozitif bir deneyim olması anlamına gelen “For All™” kriterlerinde en iyi performansı gösteren şirketler listede yer buldu.

Yılın En İyi İşverenleri™ Listesinde yer alan şirketlere ödülleri 25 Nisan 2024’te The Grand Tarabya Otel’de gerçekleştirilen etkinlikte takdim edildi. Bu yıl organizasyonların çalışan sayısına göre altı kategori üzerinden açıklanan listenin, 10-49 Çalışan Sayısı kategorisi, 50-99 Çalışan Sayısı Kategorisinde, 100-249 Çalışan Sayısı Kategorisinde, 250-499 Çalışan Sayısı Kategorisinde, 500-999 Çalışan Sayısı Kategorisinde ve 1.000 Üzeri Çalışan Sayısı Kategorisindeki şirketler yer aldı.

Eyüp Toprak: “Stresi iyi yöneten şirketler fark yarattı.”

Ödül töreninde bu yılki sonuçları değerlendiren Great Place To Work® CEO’su Eyüp Toprak: “Great Place To Work Türkiye olarak 12. yılımızı geride bırakıyoruz. Her yıl global çapta sahip olduğumuz kurum kültürü ve çalışan deneyimi uzmanlığı ile organizasyonların sürdürülebilir başarısı için çok değerli iç görüler ortaya koyuyoruz. Bu yıl Türkiye’de çok zor bir yılı geride bıraktık. Seçim, hiper enflasyon, genel umutsuzluk hali gibi sebeplere bağlı olarak bir önceki seneye göre genel güven endeksinde dört puan gerileme gözlemliyoruz. Yani en iyi işverenlerde de standart şirketlerde de çalışanlar yüksek stres seviyesine sahip. Tek fark, en iyi işverenler bu stresli durumu inovatif yaklaşımlarla, etkin liderlik uygulamalarıyla, açık iletişimle ve refah programlarıyla yönetmeyi başardı. Yani bu yılki gibi kriz dönemlerinde, çalışanlarına güvence altında hissettirmeyi başaran şirketler, bu krizi daha başarılı yönettiler.” dedi.

Bu yıl çalışanlar, “Şirketim kendi konumunu korusun.” dedi

Toprak raporun çarpıcı sonuçlarına ilişkin ise şunları belirtti: “Bu yıl gerçekleştirdiğimiz analizlerin en şaşırtıcı sonuçlarından biri de ilk beş şirkette dahi çalışanların şirketten beklentisindeki değişiklik oldu. Geçtiğimiz senelerdeki analizlerimizde çalışanlar, şirketlerinin topluma değer katmasını önemserken, bu seneki çıktılarımıza göre krize bağlı olarak iş kaybı yaşamamak için şirketin kendi konumunu, sağlamlığını korumasının daha önemli olduğunu dile getirdiler.”

Ekonomik refah önemli ama harika iş yeri algısında belirleyici değil

Bu yıl organizasyonların en çok zorlandıkları konulardan birinin maaş düzenlemesi olduğunu da belirten Toprak, “Şirketler maaşları arttırsa da pazardaki fiyat artışı alım gücünü düşürdü. Fakat yüksek maaş politikasına sahip olmayan şirketlerin çalışanları mutsuz demek doğru değil. En iyi işveren unvanına sahip şirketlerdeki liderler, insan odaklı tutumla, değerle, kültürle, sağladığı eğitimlerle bu olumsuz algıyı kompanse edebiliyor. Şirketler, iş-yaşam dengesine odaklanarak, sosyal yan haklarda fayda sağlayarak çalışanlarının deneyimini pozitif yönde geliştiriyorlar.” dedi.

Araştırma sonuçlarına göre, standart şirketlerde en çok göze çarpan konunun performans sistemi konusundaki memnuniyetsizlik olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çalışanlar, sosyal yan hakların yetersiz olduğunu yeterli sisteminin adil bir şekilde işlemediğini düşünüyor. Etkin performans sistemi konusu, en iyi işverenlerde de geliştirilmesi gereken bir alan olarak öne çıkıyor.

Yönetici kendi inanmadığı konulara çalışanı da inandıramıyor

Analizlerimizin bir diğer önemli göstergesi ise yetkin liderliğin ne denli önemli olduğu. Y kuşağı ve Z kuşağı gibi genç kuşak yaş grupları detayında; standart, Great Place To Work-Sertifikalı™ ve En İyi İşveren listesinde yer alan şirketler özelinde ayrı ayrı yapılan değerlendirmeler, bu şirketler arasındaki en büyük farkın “yetkin yöneticiler” olduğunu ortaya koyuyor. Toprak, bu konuyla ilgili ise şunları dile getirdi: “Yönetici pozisyonundaki kişilerin vizyonu, kurum kültürü ile örtüşmüyorsa, bu birliktelik ya uzun soluklu olmuyor ya da yönetici kendi inanmadığı şeye çalışanı da inandıramıyor. Yüksek güven temeline dayalı kurum kültürü ve etkin liderlik pozitif bir çalışan deneyimi için en önemli iki unsur. Sözünü tutan, çalışanları paydaşı olarak gören, açık iletişim kuran, tutarlı, saygılı, insan kayırmayan, kapsayıcı liderlik çalışanların duygusal ve psikolojik dalgalanmalarının daha etkin şekilde yönetilmesini sağlıyor. “

Great Place To Work®, her yıl paylaştığı bu önemli araştırma sonuçlarıyla organizasyonlara neyi farklı yaparak daha uzun ömürlü ve başarılı olabileceklerinin ipuçlarını veriyor. Farklı sektörlerden bu prestijli listeye giren şirketlerin tam listesi ise şöyle:

Great Place To Work® Türkiye’nin En İyi İşverenleri™ 2024

10-49 Çalışan Sayısı Kategorisi

TRABZON PORT FOXHR TURKEY VEGA SİGORTA CLEVER DIALOGUE RNG TECHNOLOGY TEKNA İNSAN KAYNAKLARI XIRTIZ YAZILIM PUBINNO INC SPEAKER AGENCY BREW INTERACTIVE FIORENT GREENLOG INTERMODAL LOJİSTİK NETİN HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ A.Ş. BUMPER TEKNOLOJİ SPINTEKS TEKSTİL TKARE MÜHENDİSLİK VİZNET BİLİŞİM TATİLCİKUŞ SEYAHAT ACENTESİ YELLOWARE NORTHER GLOBAL LOJİSTİK E-COMMINT FRANK HYPER COMPANY SUNVITAL ENERJİ KEDRION TÜRKİYE YOUTHALL SECHARD BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SODEC TECHNOLOGIES LABRYS CONSULTİNG BOOSMART ESTE BİLİŞİM GLOMİL TEKNOLOJİ TTS ULUSLARARSI NAKLİYAT KOFANA DİGİTAL NEBULA BİLİŞİM SİSTEMLERİ HENSEL TURKEY TESTER YOU AYES LOJİSTİK RESISCO IFF FORWARDING INFODROM YAZILIM DANIŞMANLIK LOGISTA GLOBAL HD ULUSLARARASI KRİKO ANKAS HAYVANCILIK TREND MICRO ANDE LOJİSTİK DAVINCI ENERJİ AD VENTURE DIGITAL RDC TALENT 51 DİJİTAL CAPELLA LOJISTIK OGGUSTO TECHNOGYM GİMEL

50-99 Çalışan Sayısı Kategorisi

SUDA MADEN LGT LOGISTICS REMAX TÜRKİYE GLOBAL IT YEŞİLOVA HOLDİNG A.Ş. LİMA LOJİSTİK MOBİLİZ CHIESI BENTEGO ENQURA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SOMERSET MASLAK İSTANBUL SMARTPULSE TEKNOLOJİ ARKEM KİMYA WARPIRIS LUXOFT TURKEY MEDITOPIA ENDEKSA ETHICA SİGORTA ZOETIS DOĞAN YATIRIM BANKASI AKLEASE PROPERTY FİNDER VEKTÖR BİLGİ VE YAZILIM TEKN. SECURE FUTURE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SIGNIFY TURKEY ODAŞ GRUP

100-249 Çalışan Sayısı Kategorisi

RANDSTAD SERVİER İLAÇ VE ARAŞTIRMA A.Ş. CISCO LILLY TÜRKİYE YILDIZ HOLDİNG EDENRED ANA SİGORTA PLUXEE TÜRKİYE PERNOD RICARD CHIPPIN YILDIZ TECH INGAGE MASTERCARD TÜRKİYE TOSUNOĞLU TEKSTİL ASTELLAS GLASSHOUSE HONEYWELL TURKİYE MECHSOFT NUMESYS İLERİ MÜHENDİSLİK A.Ş. VIESSMANN DOCPLANNER STRYKER KOÇ FİNANSMAN A.Ş. BUKET YIKAMA LOGIWA EKİN SMART CITY TEKNOLOJİ TD SYNNEX TÜRKİYE EMLAKJET HANGİKREDİ DOĞAN HOLDİNG ENOCTA BİLGİLİ HOLDİNG HEWLETT PACKARD ENTERPRİSE YEPAŞ UNITED PAYMENT DİAM VİTRİN TASARIM DENTAKAY DENTAL CLINIC UNITER ETİKET BALL BEVERAGE TURKEY TAV AIRPORTS HOLDING



250-499 Çalışan Sayısı Kategorisi

ABBVIE MAGNA SEATING TEKNASYON NOVO NORDISK TÜRKİYE HILTI TÜRKİYE TOM DIGITAL UPFIELD GIDA ORGANİK KİMYA ALBARAKATECH GALATA TAŞIMACILIK KALE PRATT & WHITNEY NOVARTIS BEŞTEPE KOLEJİ TAV TECHNOLOGIES TURKEY TRENKWALDER FOLKART KALKINMA YATIRIM BANKASI BTCTURK ARABAM.COM BOEHRINGER INGELHEIM

500-999 Çalışan Sayısı Kategorisi

ASTRAZENECA TÜRKİYE LOGO YAZILIM TAVUK DÜNYASI KINAY TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK A.Ş. ARCHITECHT BİLİŞİM SAHİBİNDEN.COM VOTORANTIM CIMENTOS SAAT&SAAT DAGİ GİYİM SANAYİ MİKROGRUP KKB KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş.

1000 + Çalışan Sayısı Kategorisi