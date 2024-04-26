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Çalışanlar, 2024’ün en iyilerini belirledi: Yılın En İyi İşverenleri Listesi açıklandı

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Çalışanlar, 2024’ün en iyilerini belirledi: Yılın En İyi İşverenleri Listesi açıklandı
İş yeri kültürü ve çalışan deneyimi konusunda küresel otorite olan Great Place To Work® 2024 senesinin Türkiye’nin En İyi İşverenleri™ Listesi’ni açıkladı. Bu yıl, globalde 20 binin üzerinde organizasyonun nabzını tutan Great Place To Work®, Türkiye raporu için bilgi teknolojileri, üretim, finans, perakende, ilaç ve diğer sektörlerden 600’den fazla şirketi analiz etti.

İş yeri kültürü ve çalışan deneyimi konusunda küresel otorite olan Great Place To Work® 2024 senesinin Türkiye’nin En İyi İşverenleri™ Listesi’ni açıkladı. Bu yıl, globalde 20 binin üzerinde organizasyonun nabzını tutan Great Place To Work®, Türkiye raporu için bilgi teknolojileri, üretim, finans, perakende, ilaç ve diğer sektörlerden 600’den fazla şirketi analiz etti. Yılın En İyi İşverenleri™ Listesi, bu 600’ün üzerindeki şirketteki iş yeri kültürü ve çalışan deneyimini ölçümleyen Trust Index™ anketine dahil olan 160 bin çalışanın yanıtlarına göre oluşturuldu. Çalışan deneyiminin tüm çalışanlar için tutarlı seviyede pozitif bir deneyim olması anlamına gelen “For All™” kriterlerinde en iyi performansı gösteren şirketler listede yer buldu.

Yılın En İyi İşverenleri™ Listesinde yer alan şirketlere ödülleri 25 Nisan 2024’te The Grand Tarabya Otel’de gerçekleştirilen etkinlikte takdim edildi. Bu yıl organizasyonların çalışan sayısına göre altı kategori üzerinden açıklanan listenin, 10-49 Çalışan Sayısı kategorisi, 50-99 Çalışan Sayısı Kategorisinde, 100-249 Çalışan Sayısı Kategorisinde, 250-499 Çalışan Sayısı Kategorisinde, 500-999 Çalışan Sayısı Kategorisinde ve 1.000 Üzeri Çalışan Sayısı Kategorisindeki şirketler yer aldı.

Eyüp Toprak: “Stresi iyi yöneten şirketler fark yarattı.”

Ödül töreninde bu yılki sonuçları değerlendiren Great Place To Work® CEO’su Eyüp Toprak: Great Place To Work Türkiye olarak 12. yılımızı geride bırakıyoruz. Her yıl global çapta sahip olduğumuz kurum kültürü ve çalışan deneyimi uzmanlığı ile organizasyonların sürdürülebilir başarısı için çok değerli iç görüler ortaya koyuyoruz. Bu yıl Türkiye’de çok zor bir yılı geride bıraktık. Seçim, hiper enflasyon, genel umutsuzluk hali gibi sebeplere bağlı olarak bir önceki seneye göre genel güven endeksinde dört puan gerileme gözlemliyoruz. Yani en iyi işverenlerde de standart şirketlerde de çalışanlar yüksek stres seviyesine sahip. Tek fark, en iyi işverenler bu stresli durumu inovatif yaklaşımlarla, etkin liderlik uygulamalarıyla, açık iletişimle ve refah programlarıyla yönetmeyi başardı. Yani bu yılki gibi kriz dönemlerinde, çalışanlarına güvence altında hissettirmeyi başaran şirketler, bu krizi daha başarılı yönettiler.” dedi.

Bu yıl çalışanlar, “Şirketim kendi konumunu korusun.” dedi

Toprak raporun çarpıcı sonuçlarına ilişkin ise şunları belirtti: “Bu yıl gerçekleştirdiğimiz analizlerin en şaşırtıcı sonuçlarından biri de ilk beş şirkette dahi çalışanların şirketten beklentisindeki değişiklik oldu. Geçtiğimiz senelerdeki analizlerimizde çalışanlar, şirketlerinin topluma değer katmasını önemserken, bu seneki çıktılarımıza göre krize bağlı olarak iş kaybı yaşamamak için şirketin kendi konumunu, sağlamlığını korumasının daha önemli olduğunu dile getirdiler.”

Ekonomik refah önemli ama harika iş yeri algısında belirleyici değil

Bu yıl organizasyonların en çok zorlandıkları konulardan birinin maaş düzenlemesi olduğunu da belirten Toprak, “Şirketler maaşları arttırsa da pazardaki fiyat artışı alım gücünü düşürdü. Fakat yüksek maaş politikasına sahip olmayan şirketlerin çalışanları mutsuz demek doğru değil. En iyi işveren unvanına sahip şirketlerdeki liderler, insan odaklı tutumla, değerle, kültürle, sağladığı eğitimlerle bu olumsuz algıyı kompanse edebiliyor. Şirketler, iş-yaşam dengesine odaklanarak, sosyal yan haklarda fayda sağlayarak çalışanlarının deneyimini pozitif yönde geliştiriyorlar.” dedi.

Araştırma sonuçlarına göre, standart şirketlerde en çok göze çarpan konunun performans sistemi konusundaki memnuniyetsizlik olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çalışanlar, sosyal yan hakların yetersiz olduğunu yeterli sisteminin adil bir şekilde işlemediğini düşünüyor. Etkin performans sistemi konusu, en iyi işverenlerde de geliştirilmesi gereken bir alan olarak öne çıkıyor.

Yönetici kendi inanmadığı konulara çalışanı da inandıramıyor

Analizlerimizin bir diğer önemli göstergesi ise yetkin liderliğin ne denli önemli olduğu. Y kuşağı ve Z kuşağı gibi genç kuşak yaş grupları detayında; standart, Great Place To Work-Sertifikalı™ ve En İyi İşveren listesinde yer alan şirketler özelinde ayrı ayrı yapılan değerlendirmeler, bu şirketler arasındaki en büyük farkın “yetkin yöneticiler” olduğunu ortaya koyuyor. Toprak, bu konuyla ilgili ise şunları dile getirdi: “Yönetici pozisyonundaki kişilerin vizyonu, kurum kültürü ile örtüşmüyorsa, bu birliktelik ya uzun soluklu olmuyor ya da yönetici kendi inanmadığı şeye çalışanı da inandıramıyor. Yüksek güven temeline dayalı kurum kültürü ve etkin liderlik pozitif bir çalışan deneyimi için en önemli iki unsur. Sözünü tutan, çalışanları paydaşı olarak gören, açık iletişim kuran, tutarlı, saygılı, insan kayırmayan, kapsayıcı liderlik çalışanların duygusal ve psikolojik dalgalanmalarının daha etkin şekilde yönetilmesini sağlıyor. “

Great Place To Work®, her yıl paylaştığı bu önemli araştırma sonuçlarıyla organizasyonlara neyi farklı yaparak daha uzun ömürlü ve başarılı olabileceklerinin ipuçlarını veriyor. Farklı sektörlerden bu prestijli listeye giren şirketlerin tam listesi ise şöyle:

Great Place To Work® Türkiye’nin En İyi İşverenleri™ 2024

10-49 Çalışan Sayısı Kategorisi

  1. TRABZON PORT
  2. FOXHR TURKEY
  3. VEGA SİGORTA
  4. CLEVER DIALOGUE
  5. RNG TECHNOLOGY
  6. TEKNA İNSAN KAYNAKLARI
  7. XIRTIZ YAZILIM
  8. PUBINNO INC
  9. SPEAKER AGENCY
  10. BREW INTERACTIVE
  11. FIORENT
  12. GREENLOG INTERMODAL LOJİSTİK
  13. NETİN HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
  14. BUMPER TEKNOLOJİ
  15. SPINTEKS TEKSTİL
  16. TKARE MÜHENDİSLİK
  17. VİZNET BİLİŞİM
  18. TATİLCİKUŞ SEYAHAT ACENTESİ
  19. YELLOWARE
  20. NORTHER GLOBAL LOJİSTİK
  21. E-COMMINT
  22. FRANK
  23. HYPER COMPANY
  24. SUNVITAL ENERJİ
  25. KEDRION TÜRKİYE
  26. YOUTHALL
  27. SECHARD BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
  28. SODEC TECHNOLOGIES
  29. LABRYS CONSULTİNG
  30. BOOSMART
  31. ESTE BİLİŞİM
  32. GLOMİL TEKNOLOJİ
  33. TTS ULUSLARARSI NAKLİYAT
  34. KOFANA DİGİTAL
  35. NEBULA BİLİŞİM SİSTEMLERİ
  36. HENSEL TURKEY
  37. TESTER YOU
  38. AYES LOJİSTİK
  39. RESISCO
  40. IFF FORWARDING
  41. INFODROM YAZILIM DANIŞMANLIK
  42. LOGISTA GLOBAL
  43. HD ULUSLARARASI
  44. KRİKO
  45. ANKAS HAYVANCILIK
  46. TREND MICRO
  47. ANDE LOJİSTİK
  48. DAVINCI ENERJİ
  49. AD VENTURE DIGITAL
  50. RDC TALENT
  51. 51 DİJİTAL
  52. CAPELLA LOJISTIK
  53. OGGUSTO
  54. TECHNOGYM
  55. GİMEL

50-99 Çalışan Sayısı Kategorisi

  1. SUDA MADEN
  2. LGT LOGISTICS
  3. REMAX TÜRKİYE
  4. GLOBAL IT
  5. YEŞİLOVA HOLDİNG A.Ş.
  6. LİMA LOJİSTİK
  7. MOBİLİZ
  8. CHIESI
  9. BENTEGO
  10. ENQURA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
  11. SOMERSET MASLAK İSTANBUL
  12. SMARTPULSE TEKNOLOJİ
  13. ARKEM KİMYA
  14. WARPIRIS
  15. LUXOFT TURKEY
  16. MEDITOPIA
  17. ENDEKSA
  18. ETHICA SİGORTA
  19. ZOETIS
  20. DOĞAN YATIRIM BANKASI
  21. AKLEASE
  22. PROPERTY FİNDER
  23. VEKTÖR BİLGİ VE YAZILIM TEKN.
  24. SECURE FUTURE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
  25. SIGNIFY TURKEY
  26. ODAŞ GRUP

100-249 Çalışan Sayısı Kategorisi

  1. RANDSTAD
  2. SERVİER İLAÇ VE ARAŞTIRMA A.Ş.
  3. CISCO
  4. LILLY TÜRKİYE
  5. YILDIZ HOLDİNG
  6. EDENRED
  7. ANA SİGORTA
  8. PLUXEE TÜRKİYE
  9. PERNOD RICARD
  10. CHIPPIN
  11. YILDIZ TECH
  12. INGAGE
  13. MASTERCARD TÜRKİYE
  14. TOSUNOĞLU TEKSTİL
  15. ASTELLAS
  16. GLASSHOUSE
  17. HONEYWELL TURKİYE
  18. MECHSOFT
  19. NUMESYS İLERİ MÜHENDİSLİK A.Ş.
  20. VIESSMANN
  21. DOCPLANNER
  22. STRYKER
  23. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.
  24. BUKET YIKAMA
  25. LOGIWA
  26. EKİN SMART CITY TEKNOLOJİ
  27. TD SYNNEX TÜRKİYE
  28. EMLAKJET
  29. HANGİKREDİ
  30. DOĞAN HOLDİNG
  31. ENOCTA
  32. BİLGİLİ HOLDİNG
  33. HEWLETT PACKARD ENTERPRİSE
  34. YEPAŞ
  35. UNITED PAYMENT
  36. DİAM VİTRİN TASARIM
  37. DENTAKAY DENTAL CLINIC
  38. UNITER ETİKET
  39. BALL BEVERAGE TURKEY
  40. TAV AIRPORTS HOLDING


250-499 Çalışan Sayısı Kategorisi

  1. ABBVIE
  2. MAGNA SEATING
  3. TEKNASYON
  4. NOVO NORDISK TÜRKİYE
  5. HILTI TÜRKİYE
  6. TOM DIGITAL
  7. UPFIELD GIDA
  8. ORGANİK KİMYA
  9. ALBARAKATECH
  10. GALATA TAŞIMACILIK
  11. KALE PRATT & WHITNEY
  12. NOVARTIS
  13. BEŞTEPE KOLEJİ
  14. TAV TECHNOLOGIES TURKEY
  15. TRENKWALDER
  16. FOLKART
  17. KALKINMA YATIRIM BANKASI
  18. BTCTURK
  19. ARABAM.COM
  20. BOEHRINGER INGELHEIM

500-999 Çalışan Sayısı Kategorisi

  1. ASTRAZENECA TÜRKİYE
  2. LOGO YAZILIM
  3. TAVUK DÜNYASI
  4. KINAY TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK A.Ş.
  5. ARCHITECHT BİLİŞİM
  6. SAHİBİNDEN.COM
  7. VOTORANTIM CIMENTOS
  8. SAAT&SAAT
  9. DAGİ GİYİM SANAYİ
  10. MİKROGRUP
  11. KKB KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş.

1000 + Çalışan Sayısı Kategorisi

  1. HILTON
  2. DHL EXPRESS
  3. ETİYA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
  4. DHL SUPPLY CHAIN
  5. IPEKYOL GROUP
  6. FPS FLEXIBLE PACKAGING / AL-DABBAGH GROUP
  7. MEDICAL POINT
  8. TELEPERFORMANCE
  9. YORGLASS
  10. TUI HOTELS & RESORTS TÜRKİYE
  11. PRONET
  12. AKRA HOTELS
  13. SCHNEIDER ELEKTRİK
  14. ALLIANZ GROUP
  15. YVES ROCHER
  16. FLORMAR
  17. PENTİ
  18. ENERJİSA ÜRETİM

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