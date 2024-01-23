KORKAKLAR KAZANAMAZ

Fenerbahçe Samsunspor karşılaşmasına, Antep maçına başladığı gibi başladı ve devam etti. Zaman zaman gaza bastılar ama yetersiz kaldılar. Samsunspor teknik direktörü Markus Gisdol, Gaziantep’in uyguladığı taktiği copy-paste yaparcasına uyguladı adeta. Ancak bu şekilde gol atabilirlerdi zaten. Gerçi son dakikalarda da mutlak bir pozisyon buldular fakat uyguladıkları taktik anlayışa göre sayı sadece duran bir toptan gelebilirdi kendileri adına.

Fenerbahçe sakin, heyecansız, uyuşuk bir kimlikle oynamasına rağmen çokça da pozisyon buldu ancak skoru artıramadılar. Oyunun belli anlarında özellikle mücadele 1-0 devam ederken sanki futbolcuların üzerlerinde ölü toprağı var gibiydi. Öndeyken ortaya konan bu durgun oyunla fark büyümeyip aksine eşitlenince galibiyet sayısının gelmesi için sahnelenen oyun tam bir aceleci ve panic futboluydu.

Takım sahada böyle devam ederken, kenarda geçen haftanın cesaretli hocası gitmiş, yerine hem kafa olarak oyuna konsantre olamayan, doğru değişiklikler yapamayan bir teknik adam figürü gelmişti. Geçen hafta Gaziantep’de hiç çekinmeden Dzeko – Batshuayi ile çift forvete dönen, Szmanski – Fred ikilisini takımın merkezine emanet eden ve 3 puana pupa yelken giden bir teknik patronun kendi seyircisi önünde yanlış, gereksiz ve faydasız değişiklikler yapması takımını şampiyonluğuna götürecek bir lider görüntüsünden uzak olduğunu gösteriyordu bizlere.

FENERBAHÇE’NİN FORVETİ KING Mİ?

Dzeko her ne kadar formsuz olsa da, net pozisyonları gole çeviremese de, İsmail Kartal eğer çift forvete dönecekse bu ancak Dzeko ve Batshuayi ikilisiyle olabilirdi. King kenarda iyi oynayan bir futbolcuyken Mitchy ile partner olunca adeta ortadan kaybolurken, bu sezon başından beri ortalarda olmayan hatta ara transferde gideceği söylenen Mor’dan medet ummak olsa olsa İsmail Kartal’ın aklının kendi maçında değilde derbide olduğunun göstergesiydi bence!

Hani kimi teknik adam içinmaçı karşılaşma öncesinden sanal olarak oynadı denir, ya da teknik adama maç öncesi röportajda; “Hocam maçı kafanızda sanal olarak oynadınız mı?” diye sorulur. Oyunun sonlarına doğru İsmail hoca Antep’de bu karşılaşmanın sanalını değil ama gerçeğini oynadığının farkına varmalı ve değişikliklerini bire bir Gaziantepspor maçında yaptığı gibi yapmalıydı. Ayrıca siz Dzeko’yu oyundan alıp soldan Emre ve sağdan Cengiz’le sürekli orta yapacaksanız, o zaman Edin’i oyundan çıkaramazsınız! Dzeko, Tadic ve İrfan oyundan çıktı…Bu kararları bir dakikalığına mantıklı kabul edelim. Peki Syzmanski niye çıktı? Merkezden nasıl gol atacaktı Fenerbahçe? İsmail ile mi? Fred ile mi? Krunic ile mi? Yapmayın Allah aşkınıza! Fenerbahçe yine bir derbi haftasında, küme düşme potasında bir takıma 2 puan kaybetti. Bu kayıplar çok şampiyonlukları aldı götürdü Fenerbahçe’nin elinden bugüne kadar.

Gecenin Notu: Bir kaç hafta önceki yazımda teknik adamların adımlarının futbolcularına göre bir tık önde olması gerektiğini yazmıştım. Maalesef İsmail Kartal Samsunspor önünde futbolcularına göre bir tık değil bir kaç tık geride kaldı şampiyonluğa giden yola adımlarını atmada. Bu kafa yapısıyla ve konsantrasyon eksikliğiyle İsmail Hocanın Fenerbahçe’yi hedefe ulaştırması çok da kolay olmayacaktır kanmca.