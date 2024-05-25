SIR ve SİS PERDESİ!...

Sır ve Sis Perdesi Aralansın Artık !..

GÜYA SOLCU.. GÜYA ATATÜRKÇÜ !...

Solculuğunuzu, terör ve bölücülük üzerine inşa etmeyiniz, edenlere de müsaade etmeyiniz ki, sizin gerçek Türk solu'nu temsil ettiğinizi, Türk milleti bilsin ve inansın.

Ayrıca, Türk solu'nun gayesi bunlar olmalıdır: Sahip oldukları bu mukaddes topraklarda, Türklerin ve yaşayan vatandaşların müreffeh yaşamaları için projeler sunar, araştırmalar yapar, yeni dünya düzeninde ki yenilikleri paylaşır...

Eski saplantılardan kurtulup, gerçek Atatürkçülüğe dönmeleri gerekir. Sözün kısası, artık Bölücülerle yoldaşlığı bırakıp, ülkücü, milliyetçi kardeşleri ile gönül bağı oluşturarak müreffeh Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlemelidirler.

Bunu unutmayınız ,Mehmetçiklerin canı ve kanı, vatanın bölünmez bütünlüğü, Türk devletinin varlığı ile oyun oynayanların, oyununu kadim Türk milleti olarak bozacağımızı bilmeliler..

Çünkü; bizim yaşam felsefemiz Türk vatanıdır.

Atatürk, Milliyetçi ve Cumhuriyetçi kesimlerin birleşmesi gerektiğini belirterek şu sözleri söylemiştir. (1931)

" İçeriden ve dışarıdan gelecek tehlikelere karşı Milliyetçi ve Cumhuriyetçi kuvvetleri bir noktada toplamak lazım "

Yine bir beyanında :

"Hukuk, adalet ve merhamet dilenmek gibi bir prensip yoktur. Türk milleti, Türkiye'nin müstakbel çocukları, bunu, bir an hatırdan çıkarmamalıdırlar. " kaynak Nutuk:132

Düşünün ki; o zamanlar bırakın, bölücülük, teröristlik veya isyanı, Türkçülük üzerinde ki bir ithamı, asla affetmezdi. Hele ki ;Yok halkların kardeşliği, eşitliği, yok öz yönetim, veya toprak talebini duymakla divane olur, köklü bertaraf ederdi.

Memleket meselelerini düşünmekten çok az uyuyabilen Başbuğ Atatürk'ümüz, bu günleri görseydi, uyku uyuyabilir miydi ?

Yıllardan beri oy oranlarına baktığımızda bu reçetenin gerekliliğini görmekteyiz.

Atatürk bunu o yıllarda görmüş de biz halen görmemekle neden ısrar ediyoruz...Artık Milli irade de buluşmamız şarttır..

GÜYA TÜRKÇÜ, GÜYA MİLLİYETÇİ..

Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp..

Ey Türk Titre ve Kendine Dön !...

Avrupa akla / Asya dine ! ... Asya güce / Avrupa özgürlük ve demokrasiye !... Avrupa yeniliğe / Asya geleneğe !... dayanır. Bizler bu inancın da her ikisini birden uygulayamaz isek birleşme konusunda yol almamız mümkün gözükmüyor..

Milliyetçi kesimin bir kere şunu anlaması gerekir, din ile Türk devletinin bekası korunamaz, devlet işlerine din işleri karıştırılamaz. İslamiyet'in; Türkler için sadece geçmişin değil geleceğin dini olduğunu bilmeleri yeterlidir. Lakin;

Dini inanç, insanların tercihidir. Bunu sizler tayin edemezsiniz..

Milliyetçi kesim; Ziya Gökalp'ın vatan şiiri’nde ne demek istediğini çözer ise, kaynaşma zemininde yol bulması da o kadar kuvvetli olacak. Yani dinin en kuvvetli yanının birleştirici olmasından faydalanacaklardır.

İnanç kuvvetinin ana diliyle olması da, ortak payda da buluşmanın ilk adımıdır.

" Bir ülkenin ki, camiinde Türkçe ezan okunur,

Köylü anlar manasını namazdaki duanın;

Bir ülke ki, mektebinde Türkçe Kuran okunur,

Küçük büyük herkes bilir buyruğunu Hüda'nın.

Ey Türk oğlu, işte senin orasıdır vatanın.."

Türk milletinin; Özü milli, ideolojisi milli olan kurucu lideri, büyük Atatürk.

Onun ideolojisi, fikirleri, inkilapları bir destandı, Göktürk gelenekleri ile yol alır, uygarlığa önem verirdi. Çağdaş, hukukun üstünlüğü, özgürlükçü bir Türk Başbuğu idi. Gece uyumadı, az zamanda çok büyük işler yaptı.

Değerli kardeşlerim : Milliyetçi kesim artık kendine gelmeli ve Turan için, Türk Cumhuriyetlerindeki kardeşleri ile kaynaşmalı, bilgi alışverişinde bulunmalı, karşılıklı geziler düzenmelidirler.

Yoksa iki ezber slogan söyleyerek yol alınamaz..

Özellikle Üniversite mezunları ve öğrenciler; bunları yapacak sizlersiniz.. Sizlerin açtığı yol ilim, bilim yoludur.

Türk gençliği ; bundan sonra ki yük sizin omuzlarınızdadır. Vatansever Türk ruhunuzla el atmanız kötü niyetlilerin dengelerini alt üst edecektir. Hiç kimse sizlerin karşısında duramayacak, Sizlerin Türklük ateşi dağları eriterek Kafkasya da nihayete erecektir..

Tanrı Türkü Korusun.

Sevgi ve Saygılarımla.