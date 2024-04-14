RAMAZAN BAYRAMI 2

İçerisinde çokça ULVİ değerler barındıran, vücudu yoran AĞIRLIKLARI hafifleten, buram buram Rahmet, mağfiret, bereket kokusu sunan, kişiye TEFEKKÜR kapılarını açarak, kalbi-zihni-irfanı bir İDRAK oluşturan, her şeye sadece maddi(somut)açıdan bakmanın oluşturduğu huzursuzluk alanlarını, manevi (soyut) alanlarla doldurarak ŞİFAYA kavuşturan, Kuran'ı Kerim okuma, yoğun ibadetlerle dolu, sonucu Tevazu ve ferahlanma ya ulaşan, sabır, zikir, şükür v.b....gibi kişiye manevi MOTİVASYON yükleyen değerlerle dolu ORUÇ ayı bir RAMAZAN Ayını daha bitirerek BAYRAMA ulaşmak üzereyiz.

İlk BAYRAM kutlamalarına Hicretin 2.yılından sonra başlandı. O süreçte kısmen sıkıntılar, meşakkatler biraz hafiflemişti. Zorluklar kolaylıklara dönüşmek üzereydi.

Bayramlar; Birlik-beraberlik, Kardeşlik, kaynaşma, dayanışma, af etme, Kibri yenme, hediyeleşme, ziyarete gitme, insanlık için, Hakk'ın Batılın karşısına galibiyeti için Dua etmek, samimiyet, Riyakarlıktan sıyrılmak, Benlikten çıkmak, dertleşmek, infak(yardımlaşmak, hayırda yarış için elimizle vermek)=Zekât, fitre, sadaka v.b.., Kötülükleri sıfırlama- iyilikleri çoğaltmak-Hak, Adalet, Merhamet ilkelerine tam riayet, nefse gem vurmak suretiyle sevgi ve barışa alan açmak, ibadet gücüyle kinlere paydos etmek, vb....gibi bir çok hususun yeniden revize edildiği günlerdir.

Hadis: "Ramazan ve Kurban Bayramının başlangıç öncesi geceleri İHYA eden kimsenin kalbi, kalplerin öldüğü gün ölmez".

Rabbim, bütün gün ve gecelerimizi, Ramazan ve bayram samimiyeti İçerisinde geçirmemize Merhametiyle yardımcı olsun inşallah.

RAMAZAN BAYRAMINIZI tebrik ederim. Selâmlar, Allah'a emanet olunuz. Grb.K.S.