İşsizlere Müjde! 24 Bin Liraya Kadar Gelir ve İşbaşı Eğitim Programları - Nasıl Başvurabilirsiniz?

Türkiye'de işsiz kalan vatandaşlar için devlet tarafından çeşitli destek programları sunulmaktadır. İşsizlik maaşı ve işbaşı eğitim programları, bu desteklerin başında gelir. İşten ayrılan ve belirli bir süre sigortalı çalışmış olan bireyler, işsizlik maaşı alabilirken, aynı zamanda işbaşı eğitim programlarına katılarak ek gelir elde etme şansına da sahiptirler.

İşsizlik Maaşı: Kimler Yararlanabilir?

İşsizlik maaşı, işten çıkarılan ve fesih öncesinde son üç yıl içinde en az 600 gün sigorta primi yatırmış olan çalışanlara verilmektedir. Bu ödeme süresi, sigortalı çalışma gününe bağlı olarak 180 ila 300 gün arasında değişebilir. İşsizlik maaşının miktarı, kişinin son dört aydaki brüt maaşının %40'ı kadar olup, brüt asgari ücretin %80'ini geçmemektedir. En düşük işsizlik maaşı, 2024 yılı itibariyle asgari ücretin %40'ı olan 8 bin 1 lira, en yüksek işsizlik maaşı ise %80'i olan 16 bin 2 lira olarak belirlenmiştir.

İşbaşı Eğitim Programları: Ek Gelir İmkanı

İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programları, işsizlik maaşı alan bireylere ek gelir sağlamaktadır. Bu programlara katılanlar, günlük 326,97 lira ek ödeme alabilmektedir. Programlar, bilişim ve imalat sektörleri başta olmak üzere çeşitli alanlarda 6 aya kadar sürebilir. Gençlere yönelik olarak ise, siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme ve kodlama gibi alanlarda en fazla 9 ay süreyle eğitimler düzenlenmektedir.

İşsizlik Maaşına Nasıl Başvurulur?

İşsizlik maaşı için işten ayrıldıktan sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a başvurulması gerekmektedir. İşbaşı eğitim programlarına katılmak isteyenler ise, bulundukları ildeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri veya Hizmet Merkezlerine başvurabilirler.

Çifte Maaş İmkanı

İşsizlik maaşı alırken aynı zamanda işbaşı eğitim programlarına katılan bireyler, aylık gelirlerini önemli ölçüde artırabilirler. Örneğin, işsizlik maaşı olarak aylık ortalama 8 bin lira alınırken, işbaşı eğitim programlarına katılım ile ek olarak 8 bin 501 lira daha kazanılabilir. Bu durumda aylık toplam gelir, 16 bin 501 lira ile 24 bin 381 lira arasında değişebilmektedir.

İşsiz kalan vatandaşlar için sunulan bu imkanlar, hem maddi destek sağlamakta hem de yeni bir iş bulma sürecinde becerilerini artırmalarına yardımcı olmaktadır. İşsizlik maaşı ve işbaşı eğitim programları, iş arayanlara yeni bir başlangıç yapma fırsatı sunarken, Türkiye ekonomisine de katkıda bulunmaktadır.