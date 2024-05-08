Kemal Tahir’in Mayk Hammer’i 70 yaşında

Okuma ve yazma tutkusu yüzünden adı Çorum Cezaevinde “Kitaplı Casus”a çıkan 1938 Donanma Davası hükümlüsü Kemal Tahir de müstear isimlerle eser veren yazarlar arasındaydı.

13 Haziran 1938 tarihinde askeri isyana tahrik ve teşvik iddiasıyla 15 yıl ağır hapse mahkum edilen Kemal Tahir’in mahpusluğu İstanbul Tevkifhanesi’nden başlayarak Çankırı, Malatya, Çorum ve Nevşehir cezaevlerinde sürdü.

Bu yıllarda, adı komüniste çıktığı için gazetelere gönderdiği öykü ve romanları kendi adıyla yayımlanmadı.

1950 yılındaki genel affa dek 12 yıl süren mahpusluğunda ve özgürlüğüne kavuştuktan sonra güç hayat koşullarıyla baş edebilmek ve ayakta kalabilmek için müstear isimlerle yazdı.

Kemal Tahir.

Örneğin hapiste yazdığı Göl İnsanları Tan gazetesinde Cemalettin Mahir, Sağırdere romanı Son Posta gazetesinde Körduman, Esir Şehrin İnsanları da Yeni İstanbul gazetesinde Nurettin Demir takma adıyla yayımlandı.

Kemal Tahir’in takma isimlerle tercüme ettiği ve yazdığı kitapların en popüler olanı 1950’li yılların başında Refik Erduran, Ertem Eğilmez ve Haldun Sel’n kurduğu Çağlayan Yayınevi’nin yayımladığı polisiye Mayk (Mike) Hammer romanlarıydı.

Onun F. M. İkinci müstearıyla Mickey Spillane’den çevirdiği ilk orijinal Mayk Hammer romanı 70 yıl önce yayımlanan Kanun Benim’di. (*)

1954’ün ocak ayında çıkan bu kitaptan sonra aynı yıl içinde Spillane’nin yazdığı gerçek Mayk Hammer romanları, İntikam Pençesi, Kahreden Kurşun, Kanlı Takip ve Son Çığlık yayımlandı.

Mayk Hammer dizisi ilgi görünce orijinal kitaplar bitmesine rağmen Kemal Tahir yine F.M. İkinci takma adıyla “Mayk Hammer’in yeni maceraları”nı yazdı.

YERLİ MAYK HAMMER

Çağlayan Yayınları Bedii Faik’in Yalancı adı kitabının son sayfalarında Mayk Hammer’in yeni maceralarının devam edeceğini şöyle duyurdu:

“Halkımızı sevgili kahramanı Mayk Hammer’i yaratan Mickey Spillane’in yazdığı kitapların hepsi Türkiye’de yayımlanmış bulunuyor. Yani aynı muharririn yazdığı başka Mayk Hammer romanı yok. Halbuki dünyada çenesi kırılacak haydut ve haddi bildirilecek meşum kadın hâlâ bol bol var.

Peki ne olacak?

Okuyucularımızdan gelen yüzlerce mektup bu suali soruyor.

Üzülmeyiniz Çağlayan sevimli kahramanı ölümden kurtardı.

Mayk yaşamağa ve dövüşmeğe devam edecek, hem de yeknesaklıktan kurtulmuş yepyeni tarz maceralarla.

Tatlı kalemiyle Mayk Hammer romanlarını tercüme ede ede bu uslupta ustalaşmış olan F.M. İkinci’nin yazdığı ilk macerayı tetkikinize arz ediyoruz.”

Bu duyurudan sonra Kemal Tahir 1954 yılında Derini Yüzeceğim ve Ecel Saati’ni, ertesi yıl da Kara Nara ve Kıran Kına Kırana’yı “yazdı.” Ve böylece Kemal Tahir’in kaleminden dört yeni telif Mayk Hammer romanı ortaya çıktı.

Kemal Tahir gerçek Mickey Spillane romanlarına “Tercüme eden F.M. İkinci” imzasını koyarken telif Mayk Hammer romanlarına “Yazan: F.M. İkinci” notunu düştü.

Bu, adı ve imzası ambargolu “komünist” bir yazarın ayakta kalabilmesi, dik durabilmesi için adeta Mayk Hammer’le imtihanıydı.

………..

(1) Çağlayan Yayınevi’nin kurucularından Refik Erduran 13 Ocak 2004 ve 23 Şubat 2010 tarihindeki görüşmelerimizde Kanun Benim’i İngilizceden kendisinin çevirdiğini, o yıllarda kendisini çevirmen olarak görmediği için adının kullanılmasını istemediğini söyledi.