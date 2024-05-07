2024 Yılı İl İl Kurbanlık Fiyatları: İstanbul ve Ankara'da Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvanlar Ne Kadar?

Kurban Bayramı yaklaşırken, kurbanlık hayvan fiyatları vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. 2024 yılı itibarıyla İstanbul, Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki kurbanlık hayvan fiyatlarında yaşanan değişiklikler, hem alıcılar hem de satıcılar için önemli bir gösterge niteliğinde. İşte detaylar...

2024 Kurbanlık Hayvan Fiyatları Genel Bakış

2024 yılında, kurbanlık hayvanların fiyatları birçok faktöre bağlı olarak değişiklik göstermekte. Hayvanın cinsi, sağlıklı ve besili olması, kilosu gibi etmenler fiyatları doğrudan etkileyen unsurlardır. Türkiye genelinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatları şehirlere göre farklılık gösteriyor. Peki, bu yıl kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?

İstanbul'da Kurbanlık Fiyatları

İstanbul'da kurbanlık hayvan fiyatları, büyükbaşta ve küçükbaşta olmak üzere farklılık gösteriyor. Büyükbaş hayvanlar için ortalama fiyatlar 80 bin TL'den başlayarak 160 bin TL'ye kadar çıkabilmekte. Canlı kilogram başına düşen fiyat ise 280 TL ile 340 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Küçükbaş hayvanlar ise 7 bin TL'den başlayıp, 18 bin TL'ye kadar ulaşan fiyatlarla satışa sunuluyor. Kilogram başına fiyat ise 250 TL ile 300 TL arasında.

Ankara'da Kurbanlık Hayvan Fiyatları

Başkent Ankara'da büyükbaş hayvanların fiyatları genellikle 90 bin TL ile 120 bin TL arasında değişirken, küçükbaş hayvanlar için fiyat aralığı 8 bin TL ile 14 bin TL olarak belirlenmiş. Kesim, söküm, paylama ve et çekim ücretleri de fiyatları etkileyen diğer faktörler arasında. Örneğin, büyükbaş hayvanların kesim ücreti 5 bin TL, küçükbaş için ise 1500 TL olarak hesaplanıyor.

Diğer İllerde Kurbanlık Fiyatları

Türkiye'nin diğer illerinde de kurbanlık fiyatları şehirden şehire değişiklik göstermektedir. Dana fiyatları genel olarak 80 bin TL ile 300 bin TL arasında, düve fiyatları ise 90 bin TL ile 250 bin TL arasında değişiyor. Küçükbaş hayvanlarda ise koç fiyatları 8 bin 400 TL ile 18 bin 500 TL, koyun fiyatları 7 bin 400 TL ile 15 bin 500 TL arasında bekleniyor.

Kurbanlık Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kurbanlık alırken, hayvanın sağlıklı olduğundan ve gerekli tüm veteriner kontrollerinden geçmiş olduğundan emin olunmalıdır. Ayrıca, satın alma işlemi resmi kurumlar aracılığıyla yapılmalı ve kayıt dışı satışlardan kaçınılmalıdır. Fiyatların yüksek olması nedeniyle, alım yapmadan önce farklı satıcıların fiyatlarını karşılaştırmak da yararlı olabilir.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurbanlık hayvan fiyatlarındaki bu güncel bilgiler, bayram hazırlıklarınızda size yol gösterebilir.