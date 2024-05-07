Emekliye Yeni Müjde: Emeklilere Özel Bayram İkramiyesi: Hangi Emekli Ne Kadar Alacak?

Türkiye'deki milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyeleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da gündemde. Emekliler, dul ve yetimler için hazırlanan bu özel ödeme paketi, hem Ramazan Bayramı hem de Kurban Bayramı için planlanmış durumda. İşte emeklilere yönelik bu önemli destek paketine dair detaylar.

Bayram İkramiyeleri Ne Zaman Yatırılacak?

Emeklilerin ve aile bireylerinin merakla beklediği bayram ikramiyeleri için ödeme süreci başladı. 2023 yılında Ramazan Bayramı ikramiyeleri Nisan ayı başında ödenmeye başlandı. Kurban Bayramı ikramiyesi ise Haziran ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak. Tahmini tarihler 10-15 Haziran arasında değişkenlik gösterebilir. Kesin tarihler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.

İkramiye Ödemeleri Kimleri Kapsıyor?

Bayram ikramiyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen kriterlere göre ödeniyor. Yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar bu ikramiyeden yararlanabiliyor. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar da bu ödeme kapsamında değerlendiriliyor.

İkramiye Miktarları Nasıl Belirleniyor?

Bayram ikramiyesinin miktarı, alınan aylığın türüne ve oranına göre değişiklik gösteriyor. Örneğin:

Normal emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

Vefat eden eşinden dolayı dul aylığı alanlar, eşin emekli aylığının yüzde 50'si oranında 1.500 TL,

Çocuklara, yüzde 25 oranında 750 TL,

İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir derecesine bağlı olarak 750 ila 1.350 TL arasında ödeme yapılıyor.

Yeni Emekliler ve Başvuru Detayları

Bayram ikramiyesinden yararlanabilmek için önemli bir şart, bayramın içinde olduğu ayda aylık alıyor olmak. Bu yıl Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihlerine denk geliyor. Dolayısıyla, 31 Mayıs'a kadar aylık başvurusu yapanlar, emekli aylıkları 1 Haziran itibariyle bağlanacağı için bu ödemeden yararlanabilecek. Haziran ayında ve sonrasında başvuranlar ise önümüzdeki yıl bayram ikramiyesi almaya hak kazanacak.

Emekli Ek Promosyon Ödemeleri

Bayram ikramiyelerinin yanı sıra, Haziran ayında ikramiye alan emeklilere maaşın ve ikramiyenin yanında bir de promosyon ödemesi yapılacak. Kamu bankalarının belirlemiş olduğu asgari emekli promosyon tutarı 8-12 bin TL arasında değişiyor. Özel bankalar da bu kampanyalara aktif olarak katılıyor ve promosyon tutarlarında çeşitlilik gösteriyor.

Bu detaylar ışığında, emekliler ve hak sahipleri için önemli bir dönem başlamış bulunuyor. Hem bayram sevincini hem de ekonomik destekleri bir arada sunan bu dönem, milyonlarca insan için büyük önem taşıyor.