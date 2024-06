NEFS'İ-UZUVLARI-3- ORGANLARI KORUMAK

İnsan Ruhunun sıkıntıya düşmesi, BEDENİNİN'DE sıkıntıya düşmesi demektir. Sıkıntılara çözüm, Kâinatın sahibi Cenab'ı Allah'ın YAZILIM kodlarına müracaat ederek güçlü bir MANEVİ eğitimden geçmekten geçer.

İnsana yaşayacağı hayat, paket şeklinde gelir. Hayatın içerisinde her türlü problemler olabilir. Elemler, engeller, sevinçler, düzlükler v.b..

İnsan vücudu Kâinat misali, çözülmüş, çözülmemiş bir çok esrar(sırlara) sahiptir. Kâinat için geçerli olan muntazam ve muazzamlıklar İnsan vücudu için de geçerlidir. Dikensiz bahçe arayanlar GÜLÜ koklayamazlar. Gül koklamak bedele tabiidir.

İnsanın direnç kazanmasında düzlüklere olduğu kadar, tepelere, yamaçlara da ihtiyacı vardır. Sıkıntıların asgariye inmesinde, DİKKATLİCE davranış gerekir.

Kalp ve Ruhun huzuru için, şüpheli her şeyden kaçınmak gerekir. Kalp ve Ruh ,böylece arınır. Bütün fisk-fücur ve fesatlardan korunmak şarttır. GÖZLER, bakışlarla Nur saçmalı, amaçsız boş bakışlardan sakınılmalı. KULAKLAR, kötülüklere sağır, İyiliklere duyarlı olmalı. Günah taşıyıcı her şerden uzak durulmalı. ELLERİN tuttuğu her şey, imar ve inşaya yönelik olmalı. DİLİN söyledikleri insanlığın ya faydasına olmalı, ya da SUSKUNLUK tercih edilmelidir.⁰

Çok önemli bir nimet olmasına rağmen AKIL, bütün problemleri tek başına çözemez. Bir yerde tıkanır. Tıkandığı yerde durmasını bilmeli, yoksa sapıtabilir. GÖNÜLE müracaat ile çözüm yolu bulabilir. İnançların gölgesinde olmak zorundadır akıl. Her güzelliği başka türlü göremez. Her birinin bir HİKMETİ ve HÜKMÜ vardır.

En kötü şartlarda bile mutlu olmayı başarabilmek gerekir. Buna Nefs'i Mutmainne denir. İnsanın bağlantıları, iyiye-güzele-faydalıya-Adalet ve Merhamete olmalı. Bağlantılar aynı zamanda esarettir. üst özelliklere bağlılık problemler teşkil etmez. Bunun için ,Ruh ve beden birbirine kenetlenmeli. Her şey için DENGEYİ oluşturmak gerekir. KALPLER, Cilalı bir halde tutulmalı, adeta AYNAYA dönüşmesine çalışılmalıdır.

Ahzab 70("Ey İMAN edenler, Allah'tan KORKUN, sağlam söz söyleyin."

Rum 41)İnsanların kendi ellerinin yaptıklarından dolayı karada ve denizde bozgunculuk, bozulma baş gösterdi.

Cuma bayramınızı tebrik ederim. Selamlar Allah'a emanet olunuz. Grb.K.S