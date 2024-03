Allah şuurunun manevi KANATLARI üzerinde yürümekte olan herkes; O'nun uygulanması için Yeryüzüne gönderdiği Dinini, ki Düzen demektir, yani DÜZENİNİ "Kûnû ENSARULLAH"(Allah'ın DÜZENİNE yardım edin),Allah'ın yardımcıları olun emri gereğince KORUMAK, ona YARDIM etmekle sorumludur. DÜZENİN aksamadan yürümesi adına uygulama plânlarının önüne konulabilecek her türlü tuzaklara, hileli hareketlere mutlaka engel olunmalıdır. Kuvvet ve kudret sahibi ALLAH bunu pekala yapar. Ancak kuluna değer ve sorumluluk veriyor. Onun için kul da, KÜKREYEN aslan misâli koşacak, bütün kötülüklere set olabilmek için, gerekli her türlü organizeyi yaparak, maddi ve mânâ yüklü bir duruş sergilemelidir.

Şuurlu her insan şunu bilir ki, Aldığı her nefes bir ZİKİR,(HUU) dur. Yanı her an bir zikir halindedir. Onun için DURUŞU ve HEDEFİ net olmalıdır. Hedefe gidişte kararlı olmalıdır. Nefse kul, aldatıcı, kuruntu veren şeytanlara dost olabilecek her türlü hareketten kaçınılmalıdır. Akıl-Beyin- Gönül-Zikir ve Fikir bütünlüğü içerisinde KULLUK yürüyüşünde ve sorumluluğunda kararlı olmalıdır. Kul için sahip olunan İMAN çok önemlidir. Öyle ki; Allah'a İmanın GÜCÜNDEN daha tesirli, daha etkili hiç bir güç yoktur. Aklı başında her insan, bu güçten aldığı enerjiyle, Allah'ın BARIŞ DÜZENİNİN hâkimiyetinde Olabilecek en etkin durumda olmalıdır.

Nisa:27)........ Allah değerinizi İMANINIZLA bilir.

Nisa:76/77).......Kesinlikle Şeytanın hilesi zayıftır./..........De ki; Dünya zevki azdır. Ahiret ise Allah'tan sakınanlar için sırf hayırdır.

"Hedefi olanların önünden Dünya kenara çekilir." sözü, çok önemli, vizyoner, idealist, ve kıymetli bir sözdür. Genellikle her insan hedefini iki temel üzerine kurar. 1- Allah'ın RIZASINA yönelik hareketlere, O'nun sevdiği kulları arasına girebilmek.

2-)Yeryüzünde "BARIŞ DÜZENİNİN" bütün kurum ve kuruluşlarıyla tesisi için, Kapitalist sistemin modernite yoluyla dayattığı TÜKETİME yönelik HAZ ve HIZI bir kenara iterek, zaman-mekân-iç Dünya bütünlüğü içerisinde kulluğun gerektirdiği en yüksek performansını ortaya koyabilmek.

Bu Sorumlulukların yerine getirilmesinde, Dünyevi nimetleri gereksiz çoğaltma yerine, Ahiret ürünlerini, nimetlerini Çoğaltmak gayret ederek SULHA destek olmalıdır.

Meâric:17/18)Arkasını dönüp dönüp gideni ve toplayıp toplayıp KASAYA yığanı çağır.

Şura:20):

Kim Ahiret ürününü isterse ,ona onun ürününden artırarak veririz. Kim de dünyanın ürününü isterse, ona da ondan veririz. Ancak Onun Ahirette hiç bir Nasibi yoktur.

Cuma bayramınızı tebrik ederim. Selamlar Allah'a emanet olunuz Gnk. K.S.