IRS VE KÖK

Göktürk (3)

" Türk beyleri, millet, bunu işittin. Türk milletini toplayıp il tutacağını bu taşa kazdım. Yanılıp öleceğini yine bu taşa yazdım. Ona bakarak bilin...

Beyler ve millet âhenksiz olduğu için , Çin milleti hilekâr ve sahtekâr olduğu için , aldatıcı olduğu için, küçük kardeş ve büyük kardeşi birbirine düşürdüğü için , bey ve milleti karşılıklı çekiştirdiği için, Türk milleti il yaptığı ilini elden çıkarmış, kağan yaptığı kağanını kaybedivermiş.

Çin milletine beylik erkek evlâdını kul kıldı, hanımlık kız evlâdını câriye kıldı. Türk beyler Türk adını bıraktı, Çinli adı alıp Çin beyi olarak Çin kağanına itâat eder olmuş. Elli yıl işini gücünü ona vermiş. Doğuda gün doğusuna kadar, batıda gün batısına kadar ordular gönderip Çin Kağanı adına hep kendi ilini töresini zapt etmiş.

Yukarıda Türk Tanrısı öyle irâde etmiş de, Türk milleti yok olmasın diye millet olsun diye Babam İlteriş Kağan'ı ve annem İlbilge Hatun'u tutup yukarı kaldırmış. Babam Kağan onyedi erle isyan etmiş. O başkaldırdı diye işitip şehirdeki dağa çıkmış dağdaki inmiş, toplanıp yetmiş er olmuşlar.

Tanrı kuvvet verdiği için Babam Kağan'ın askeri kurt gibi imiş, düşmanı koyun gibi imiş. Doğuya batıya asker gönderip toplamış, yığmış. Hepsi yediyüz er olmuş. Yediyüzer olup ilsizleşmiş, kağansızlaşmış milleti; câriye olmuş, köle olmuş milleti; Türk töresini bırakmış milleti atalarımın töresince düzenleyip yetiştirmiş..."

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Kardeşlerim ; Bu sözlerden anlaşıldığına göre, Türk milleti için en büyük tehlike kendi kültürünü, kendi töresini bırakarak başka milletlerin örf ve âdetlerini benimsemek, devletin kanun ve nizamlarına itaat etmemek, geçici rahatlıklara aldanıp ileriyi görememektedir.

Bu konuda asıl sorumlu olanlar ise milletin ileri gelenleridir. Halk tehlikeyi görüp kurtulmak için çalıştığı halde beyler Çinlileştikleri için halka kurtuluşu bulmakta rehberlik edemiyorlar.

Biz Türklere ne oldu da tarihimizi bilmemekle beraber kültürümüzden de uzak kaldık. Yabancı alimlerin sözlerini ırkımıza monte ederek kendimizi değiştirmeye uğraşıyoruz. Hiç mi taşlara yazılan Bilge Kağan'ın, Bilge Tonyokuk, Kül Tegin'in sözlerini gündeme getirip ibret almıyoruz?

Bizim kültür mirasımızın, asil, çağdaş ve modern bir yaşam tarzı olduğunu öğrenmekte geç kalıyoruz her nedense.

Biz neden Bengü taşlardaki sözleri çözmeye çalışmıyoruz da, birbirimizi sürekli ötekileştiriyoruz? Yoksa buna engel olan bir neden mi var? Veya Göktürkler de olduğu gibi Çinlilere benzer yabancı güçler mi var? Hayır! İçimizdeki asimile edilenler ve Atatürk'ün uygarlık yolundan sapanlardır bunlar....

Tanrı Türkü Korusun.

Saygı ve Saygılarımla.