İNSANLIĞIN GAZZE ile İMTİHANI -3

Müslüman; ümmetin, kardeşlerinin, bütün insanlığın SIKINTILARINI kendisine DERT edinmek zorundadır. Müslümanlara bu vazifeyi inandığı DEĞERLER yükler. Hadiselere bakış tarzı bu olunca, duyarlılık, vicdan, merhamet devrede demektir.

Yeryüzünde kim nerede, ne zaman bir İYİLİK ve GÜZELLİKLE meşgulse,0 meşguliyet hem Allah'ın izniyle oluyor, hem de kişiye bir mükâfat olarak veriliyor. Bu Barış yolu yolculuğu ve Allah'ın ŞERİATI, Hukukun temelidir de aynı zamanda. Kim de zaman mekân mefhumu içerisinde her ne KÖTÜLÜK yapıyorsa, o da İSLÂM (ŞERİAT=HUKUK) dışıdır. Burada insan iradesine baskın olan nefs, ins ve cin şeytanlar, her türlü haz ve doyumsuzluk isteğidir.

KUR'AN Müslümanların İLAHİ KANUNLAR, İnsanlık genelinin TÂBİ ve SOSYAL KANUNLAR dediği, değişmez KANUNLARI içerir. Bu kanunların özü; barış-huzur-adaletin sağlanması için, insanlığa vaazı: iyi ve güzel işler yapmalarıdır. İyi ve güzel işlerin başat olduğu hiçbir yerde, anarşi-savaş-işgal-canavarlık- zalimlik vb… İNSANLIK dışı, fıtrata aykırı işler olmaz. Ancak günümüz Dünyasındaki genel yapı, KUR’AN’A muhalefet-insanlıktan uzak-İZANSIZ genel yapıdır. Durum bu olunca, topluma bir şey denmesi gerekirdi: Ona da DEMOKRASİ dediler. Ancak bu KAVRAM, uygulamada; Özü ve uygulanışı itibariyle SAHTECİLİKTEN başka bir şey değildir. Onun içindir ki, insanlığa huzur vermekten çok uzaktır.

Bütün bu KARMAŞA ve KARGAŞAYA rağmen, Müslümanların bir bölümü, insanlıktan nasibini almış, izan sahibi dünyanın diğer insanları, Gazzeli kardeşlerimize karşı maddi ve manevi destek yarışında, kendi görevlerini ifa ediyor, kendi kulluk imtihanının gerektirdiği davranışları sergiliyorlar. Dünyanın en büyük SOYKIRIM hareketine karşı yapılması gereken her türlü mesajı vermeye çalışıyorlar. Bu insanlık KRİZİ, Dramatik hadisenin ortadan kalkması için, çözümün, barışın bir an evvel gelmesi için, büyük çabalar göstererek devamlı haykırış halindeler.

EŞİTSİZLER arası sürdürülen bu zulüm Dünya barışına katkı veremez. Açlık- kıtlık-yokluk-acı-ıstırap ve kin verir. Her an tonlarca bombaların başlarına düştüğü insanlarla bir an için insanlığın yer değiştirdiği düşünülürse, gerçek VEHAMET ancak o zaman anlaşılır. Oradaki CANLARIN herkes gibi, insan olmaktan farklı ne ayrıcalıkları vardır. Yıkık taşların arasını kendilerine mesken tutup, oralarda yatıp kalkıyorlar. Böylece vatan topraklarını terk etmeyerek sabırla, vakurlu bir inanç ve duruşla insanlıktan gelecek hareketlenmeyi ve duayı, desteği bekliyorlar.

Ey Müslüman Ülkelerin Devlet Erkânı! Ey bu ülkelerde yaşayan MÜSLÜMANLAR VE İNSANLIK! Orada acı içerisinde kıvranan mazlumlara çare olamaz ve Ensarlığa koşmazsanız, hiçbir zaman unutmayın ki, ALLAH bu insanların intikamını HERKESTEN çok ağır ve acı bir şekilde alacaktır. Bu insanlar 21.yüzyılın en zalim, en azgın, en cani, en bozguncu toplum ve devletlerine karşı o kadar çaresizler ki sadece 6 aydan beri küçülmüş, zayıf kalmış, ama; inancından taviz vermeyen eski püskü elbiseli bedenleriyle, acılı ama, ümitsiz olmayan o yüce gönülleriyle, manevi dirençleriyle karşı koymaya çalışıyorlar. Eğer bu kardeşlerimize ÇARE olmadan, bulunduğumuz her yerde ve yastığa başımızı koyduğumuzda ansızın huzurumuzun, mutluluğumuzun bozulmayacağını, kasalardaki altın-döviz-mal ve mülklerin elimizden kaybolmayacağını düşünüyorsak büyük aldanış içerisindeyiz.

Müslümanlar kardeşlerinin kaçkını, firari değil, Akla gelebilecek her türlü destekleri ile onun dayanağı ve güven yurdu olmalıdır. Aksi her durum amansız hastalığa düşme halidir. İmanı olanın kardeşlik davası ve içinde kardeşlik duası, merhameti olur. Böyle bir kişi korkunun değil adaletin adamı olur. Müslümanların ayağa kalkmaya karar vermeleri ve KIYAMA kalkmaları dünyada insanlığın ciddi bir bölümünün ayağa kalkmasına yetecektir. İnsanlığın koltuk ve makamlarını düşünmeden uykularından uyanışa geçmelerine sebep olacaktır.

Cuma Bayramınızı tebrik ederim. Sevgi saygı ve hürmetlerimi sunarım. Selamlar, Allah’a Emanet olunuz. Grb.K.S.