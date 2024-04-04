İNSANLARIN GAZZE İLE İMTİHANI -2

Bir kaç ay sonra GAZZE konusunda, geçen hafta yeniden girizgâh yapmıştık. Şimdi de ;her türlü vahşiliği yapan, canavar, insanlıktan nasipsiz siyonist İSRAİL ZALİMİ ve ona gönüllü destek veren ABD-BATI ve diğer destekçi ZALİMLERİ bir insan Olarak mart 2024 de uyarıyoruz ve diyoruz ki: "Ey Siyonist İsrail’e HAMİLİK yapan bütün CANİLER ! Kulaklarınızı açarak iyi dinleyin, Beyniniz varsa iyi bilin ki, Dünyadaki insanların çok büyük çoğunluğunun gönlünde, Fiili olarak ta tonlarca ağırlıktaki BOMBALARIN insanların üzerine bırakıldığı her anda, MERHAMETİ hiç olmamış ZALİM İSRAİLİN bindiği, sizlerin de gönüllü eklemlendiğiniz o karanlık-kanlı GEMİ delinmiş durumda ve sür'atle SU almaya başladı. Ve hepiniz birlikte KAYBOLUŞA doğru koşuyorsunuz.

Dünya insanlığının büyük TEPKİLERİ, teslimiyet İçerisindeki bütün sorumlu Müslümanların Maddi ve manevi destekleriyle kardeşlerinin yanında bulunma istekleri ,onları gönülden sahiplenme duyguları, içten gelen kesintisiz DUALARI, Zulme maruz kalarak ŞEHİT olan 35 binden fazla kardeşlerimizin(yarısından fazlasını çocuklar ve kadınların oluşturduğu) toprağa düşenlerin KANLARI, İman, metanet, sabır, tevekkül, tefekkür, tahammül ve dirençleriyle VATANLARINI terk etmeme kararlılığı içerisinde olan "Kadın- erkek-çocuk-genç-yaşlı" herkesin çektikleri her anı farklı-farklı sıkıntılarla dolu ZORLUKLAR ve bütün samimiyetleriyle Allah'a ulaşmak üzere yaptıkları gönülden AHLARI, Kassam Tugayı görevlisi kardeşlerimizin ŞEHİTLİK hedefi önünde bütün korkuların sıfırlandığı, Tam tersi, Dünyanın bilinen maddi açıdan en güçlü Devletlerine karşı "Rabbın yardımını da yanlarına alarak", her türlü stratejik taktik ve teknikleri de kullanmak suretiyle verdikleri şerefli mücadeleleri, birbirinden mükemmel HAMLEMERİ sonucu aldıkları neticelerin RUHU, Karanlık ve Kanlı Zulüm GEMİSİNİN delinmesine vesile olan en kıymetli TAVIRLARDIR.

Son yüzyılların en (vahşi, kanlı, cani) zalimlikleri, içerisinde barındıran eşi benzeri görülmemiş bu SALDIRGANLIK, insanlığın gönlünde, hızla bitişe-batışa doğru seyir halindedir. Hiç şüpheniz olmasın ki, Allah'ın izni ve Keremiyle çok yakın gelecekte sizler olmayacaksınız. Tarihin geçmişte yaşanmış benzeri olaylarına baktığımızda, sizlerin yaptıklarıyla tamı tamına örtüşmektedir. Onların başlarına gelmiş akıbet, hızlı şekilde sizin de başınıza gelecek, sizi bitirerek sizi batıracaktır. Tarih tekerrürden ibarettir. ZALİMLİK tercihini seçenlerin sonu da YOK olmaktır.

Üstteki paragrafta söylenenler, İSRAİL ZULMUNE karşı bütün insanlık sokaklarda ve çok üstten tepki vermektedir. Yeryüzünün en nefret edilen ülkesi, siyonist İSRAİLDİR. Ve pek tabii ki Ona gönüllü destek veren Devletlerin yöneticileridir de. Bu durum çok net dillendiriliyor artık. Yapılan bütün zalimliklerin sonucu bütün kalpler birleşti adeta Gazzelilerin yanında. Sokaklarda çok-çok büyük kalabalıklar büyük direnç göstermektedirler. Hemen hemen herkes,"fre fre palâstina" ÖZGÜR FİLİSTİN diyerek meydanları inletmektedirler. Bu durum, Zulme uğrayanın Hak ve Hukukunu Dünyaya HAYKIRIŞTIR. Bir çok uluslararası resmi toplantıda kürsüye çıkanların bir çoğu da yapılan zulmü çok net bir şekilde kınayan ağır tepki oluşturan konuşmalar yapmaktadırlar. Batsın İSRAİL, yaşasın GAZZE, yaşasın İNSANLIK sloganları atmaktadırlar.

Devam edecek inşallah.

Cuma bayramınızı tebrik ederim. Selamlar Allah'a emanet olunuz. Grb.K.S.