CEHALET ve AZMAK

Müslüman; hayatını yaşarken, hâl ve hareketlerin e dikkat etmek zorundadır. Her an İZLENDİĞİ bilincinde olmalıdır. Boş işlerden uzak durmalıdır. Sorumluluğu ve hedefinin büyüklüğü düşüncesi İçerisinde, hedefe kilitlenmelidir. Hidayet yolunun yolcusu olması gerektiğini, hedefe yürüyüş esnasında boşluklar bırakmanın, Kulluğa vereceği zararları, kendisi açısından iyice düşünmelidir.

Sarhoşluğa kapı aralayan bütün NEFSANİ zevkler, İçerisinden çıkılamayacak problemleri ve KARANLIKLARI beraberinde getirir. Ancak; İnsan için gerçek DOST olan Allah teâlanın RAHMETİ altına girebilmek, RIZASINI kazanabilmek, O'na TESLİMİYET, O'ndan KORKARAK, O'ndan SAKINARAK O'nun SEVGİNİ kazanabilmekle bütün KARANLIKLAR karanlığa gömülür. İki dünya Huzuru, mutluluğu ve güvenliği açısından Allah'ın koyduğu ÖLÇÜLER üzerine yürümek insan için teminattır.

TALAK:8.Ayet)"Nice memleket Rabb'inin ve Resullerinin emrinden çıkıp AZDI da, biz onu şiddetli bir Hesaba çektik. Onu görülmedik bir azapla cezalandırdık."

Yukarıdaki Ayette geçen "AZDI" kelimesi, günümüz toplumundaki genel durumu bize ZUM yapıyor adeta. PANDEMİ sonrası toplumumuzun büyük çoğunluğu dengeden saptı. Kulluk ölçüleri unutulmuş bir halde. Helâl haram ayırımı kimsenin umurunda değil. İmanın gereği olan AKLI başında olmak(Reşit) ve İradeyi AYDINLIĞA çıkmak için kullanmak, âhlâkın gereği olan" doğru, iyi, güzel, faydalı" davranışlar unutulmuş durumda. Bunların yerini "maddiyat, para, pul, mevki, makam almış. Hırs, Asilik, Zalimlik, ölçüsüzlük, ilkesizlik almış. Adeta Allah'a karşı MEYDAN okuma girişimi. Akl-i Selim kaybolmuş, Zihinler istila edilmiş durumda.

Yukarıdaki hareket şekli sağlıklı bir durum değildir. Yalnış kulvarda yürüyerek uçuruma yuvarlanmaktır. Yalnıştan doğru, istense de çıkmaz. Yalnışla Doğru arasında tehlikeli uçurum kadar fark vardır. Dikkatle doğru yolda yürüyen uçuruma düşmez. Doğrunun ölçüsü; Allah'ın kullarına gönderdiği AYETLER doğrultusundaki HÂL ve DAVRANIŞLAR bütünüdür. Peygamberimizin yürüdüğü YOL üzerinde kararlılıkta aktifliktir.

TEGÂBÜN:16.Ayet)"Onun için gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten korunun, dinleyin, itaat edin, kendiniz için bir hayır olarak İNFAK edin. Her kim de NEFSİNİN hırsından korunursa, işte onlar KURTULUŞA erenlerdir.

Bu Ayet; AZGINLIK,CEHALETİN nasıl giderileceğini insana anlatması bakımından önemlidir. Etkili ve yürekten TÖVBE ederek, âsilik prangaları kırılarak, Yaptığı yanlışlardan Aklını ve iradesini kullanarak kurtulmaktır.

Rabb'imiz, Nefs ve Şeytanların kötülükleri, kalplerine allayıp pullandırdığı, İnsanların da ona uydukları duruma düşmekten bizleri koru.

Cuma bayramınızı tebrik ederim. Selamlar Allah'a emanet olunuz. Günk. kul. S.