AŞK ZENGİNİ OLMAK

Aşkı yaşamak ve yaşatmak için sevgi, minnet ve şükran dolu bir ortam oluşmalıdır. Aşıklar birbirlerinden hiçbir şey beklememelidirler. Talepler ve beklentiler bir kenara bırakılmalıdır. Almaktan çok vermek düşünülüyorsa, o zaman aşk dolu bir sevgi akışı gerçekleşebilir.

Aşkı yaşatmanın en etkili yolu, almaktan çok vermeye odaklanmaktır. Aşkın karşılığında hiçbir şey beklenilmemelidir; o zaman aşk büyümeye başlar. Aşk büyüdüğünde aşıkların özgürlüğünü hiçbir şey kısıtlamaz. Kıskançlık kaybolur ve koşulsuz sevgi ortaya çıkar.

Aşkın akışında olmak kontrolcü olmamak demektir; bunun için aşıklar birbirlerinin özgürlüklerini kısıtlamamalıdırlar. Aşkı yaşamak için kendinizi aşkın akışına bırakın ve aşkın sunduğu hediyelerden yararlanın. Aşkın size sunduğu en büyük hediye, koşulsuz sevgidir. Çünkü koşulsuz sevgiyle dolu aşk gerçek aşktır ve gerçek aşk ebedidir.

Dünya Değişim Akademisi’nde "Aşk Sanatı" Değişim Programı sayesinde aşkı özgürce yaşayabilecek ve yaşatacaksınız. Kendinize ve varoluşa güveneceksiniz ve her an aşkın akışında olacaksınız. Aşkın akışında olunca aşkın farkına da varacaksınız.

"Aşk Sanatı" Değişim Programı”nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program sekiz çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika sürüyor. Her çalışmada gerçek aşkın nasıl yaşanması gerektiği ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Her gün uygulanan değişim ve tekâmül teknikleri sayesinde aşkın olağanüstü gizemini yaşayacaksınız. Aşk yolculuğunda özgürlüğü yaşayacaksınız. Aşk ile ilgili zihindeki geçmiş kalıplarından ve yargılardan kurtulacaksınız. Masumiyet ve saflık dolu aşkı deneyimleyerek, aşk zengini olacaksınız.

Neval Kütük

Değişim Uzmanı

Dünya Değişim Akademisi

www.dunyadegisimakademisi.com.tr

[email protected]

0530 877 06 04