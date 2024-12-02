Türkiye'nin Deprem Risk Haritası: İşte Diri Faylar ve Tehlike Altındaki Bölgeler
Türkiye'nin Deprem Risk Haritası: İşte Diri Faylar ve Tehlike Altındaki Bölgeler... 24 İl Risk Altında! Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle dünyanın en aktif deprem bölgelerinden biri olarak bilinir. Ülkemizin yüzeyinde bulunan diri faylar ve bu fayların oluşturduğu riskler, her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Bu haberimizde, Türkiye’nin deprem tehlike haritasını, diri fayları ve tehlike altındaki illeri detaylı bir şekilde ele alacağız.
Türkiye'nin Deprem Risk Haritası: İşte Diri Faylar ve Tehlike Altındaki Bölgeler... 24 İl Risk Altında! Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle dünyanın en aktif deprem bölgelerinden biri olarak bilinir. Ülkemizin yüzeyinde bulunan diri faylar ve bu fayların oluşturduğu riskler, her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Bu haberimizde, Türkiye’nin deprem tehlike haritasını, diri fayları ve tehlike altındaki illeri detaylı bir şekilde ele alacağız.
Türkiye'de 500 Diri Fay ve 24 Risk Altındaki İl
Bursa Karacabey'de düzenlenen deprem panelinde Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, Türkiye'nin deprem tehlikelerini gözler önüne serdi. Panelde yapılan açıklamalara göre, Türkiye’nin diri fay haritasında 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip yaklaşık 500 diri fay bulunuyor. Ayrıca, 24 ilin şehir merkezlerinden bu fayların geçtiği belirtildi.
Tehlike Altındaki İller
Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, diri fay hatlarının geçtiği illeri şu şekilde sıraladı:
Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Bolu, Sakarya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Konya, Aksaray, Tokat, Kayseri, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Erzurum, Erzincan, Hakkari ve Bingöl. Bu iller, deprem riski açısından yüksek tehlike barındırmaktadır.
Kırılma Zamanı Gelen 20 Kritik Fay
Türkiye’de deprem riski sadece diri fay sayısı ile sınırlı değildir. Aykan’ın açıklamalarına göre, kırılma zamanı gelmiş ve "sismik boşluk" olarak adlandırılan 20 kritik fay bulunmaktadır. Bu faylar, yeterli gerilimi biriktirmiş durumdadır ve her an kırılma potansiyeline sahiptir. Bu bölgeler arasında özellikle Bingöl, Marmara Denizi, Hakkari, İzmir, Antakya, Denizli ve Muğla gibi iller dikkat çekmektedir.
Marmara Denizi’nde Büyük Deprem Beklentisi
Marmara Denizi'nden geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı, geçmişte büyük depremler üretmiştir. 1509 ve 1766 yıllarındaki büyük depremler, geniş bir coğrafyada hissedilmiş ve yıkıcı etkiler yaratmıştır. Bilimsel çalışmalara göre, Marmara Denizi’nde 7.6 büyüklüğünde bir depremin olma ihtimali oldukça yüksektir. 1999 depreminden sonra yapılan tahminlere göre, bu büyük depremin gerçekleşme süresi 30 yıl olarak belirlenmiştir ve bu sürenin bitmesine çok az kalmıştır.
Bursa’nın Deprem Geçmişi ve Gelecekteki Riskleri
Bursa, deprem tarihi açısından dikkat çeken şehirlerden biridir. 1855 yılında gerçekleşen ve "Küçük Kıyamet" olarak anılan deprem, büyük yıkımlara yol açmıştır. Son çalışmalar, Bursa’nın merkezinden geçen ve 624 yıldır suskun olan Kayapa-Yenişehir Fayı'nın büyük bir tehlike oluşturduğunu ortaya koymuştur. Bu fayın 7'nin üzerinde büyüklükte deprem üretme potansiyeli olduğu belirtilmektedir.
Fay Hatları Üzerindeki Yapılar ve Afet Hazırlıkları
Fay hatlarının bulunduğu bölgelerde yapılaşma, deprem riskini artıran en önemli faktörlerden biridir. Bursa’da çok sayıda fay hattı olmasına rağmen, bu bölgelerde bulunan yapıların tespiti ve mikro bölgeleme çalışmaları halen yapılmamıştır. Bu durum, deprem öncesi hazırlıkların ne kadar yetersiz olduğunu göstermektedir.
Depremden Alınacak Dersler
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Soykan, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük depremin ülkemize ciddi bir ders verdiğini belirtti. Soykan, özellikle Marmara Denizi’nde beklenen büyük deprem öncesinde gerekli önlemlerin bir an önce alınması gerektiğini vurguladı.