Türkiye'nin Deprem Risk Haritası: İşte Diri Faylar ve Tehlike Altındaki Bölgeler... 24 İl Risk Altında! Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle dünyanın en aktif deprem bölgelerinden biri olarak bilinir. Ülkemizin yüzeyinde bulunan diri faylar ve bu fayların oluşturduğu riskler, her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Bu haberimizde, Türkiye’nin deprem tehlike haritasını, diri fayları ve tehlike altındaki illeri detaylı bir şekilde ele alacağız.

Türkiye'de 500 Diri Fay ve 24 Risk Altındaki İl

Bursa Karacabey'de düzenlenen deprem panelinde Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, Türkiye'nin deprem tehlikelerini gözler önüne serdi. Panelde yapılan açıklamalara göre, Türkiye’nin diri fay haritasında 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip yaklaşık 500 diri fay bulunuyor. Ayrıca, 24 ilin şehir merkezlerinden bu fayların geçtiği belirtildi.

Tehlike Altındaki İller

Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, diri fay hatlarının geçtiği illeri şu şekilde sıraladı:

Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Bolu, Sakarya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Konya, Aksaray, Tokat, Kayseri, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Erzurum, Erzincan, Hakkari ve Bingöl. Bu iller, deprem riski açısından yüksek tehlike barındırmaktadır.

Kırılma Zamanı Gelen 20 Kritik Fay

Türkiye’de deprem riski sadece diri fay sayısı ile sınırlı değildir. Aykan’ın açıklamalarına göre, kırılma zamanı gelmiş ve "sismik boşluk" olarak adlandırılan 20 kritik fay bulunmaktadır. Bu faylar, yeterli gerilimi biriktirmiş durumdadır ve her an kırılma potansiyeline sahiptir. Bu bölgeler arasında özellikle Bingöl, Marmara Denizi, Hakkari, İzmir, Antakya, Denizli ve Muğla gibi iller dikkat çekmektedir.

Marmara Denizi’nde Büyük Deprem Beklentisi

Marmara Denizi'nden geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı, geçmişte büyük depremler üretmiştir. 1509 ve 1766 yıllarındaki büyük depremler, geniş bir coğrafyada hissedilmiş ve yıkıcı etkiler yaratmıştır. Bilimsel çalışmalara göre, Marmara Denizi’nde 7.6 büyüklüğünde bir depremin olma ihtimali oldukça yüksektir. 1999 depreminden sonra yapılan tahminlere göre, bu büyük depremin gerçekleşme süresi 30 yıl olarak belirlenmiştir ve bu sürenin bitmesine çok az kalmıştır.