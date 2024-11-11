Karadeniz Bölgesi’nde ise Çorum, Tokat, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin gibi şehirler yoğun yağışların etkisi altına girecek. Bu şehirlerde yaşayanlar, perşembe gününden itibaren dikkatli olmalı ve olası sel ve su baskınlarına karşı hazırlıklı olmalı.

Nüfusun en yoğun olduğu Marmara Bölgesi, önümüzdeki günlerde sağanak yağışların etkisi altında kalacak. İstanbul ve Kocaeli gibi büyük şehirlerin yanı sıra Balıkesir, Bursa ve Yalova da yağışlardan etkilenecek. Hafta boyunca sürecek olan bu hava koşulları, vatandaşların dikkatli olmasını gerektiriyor.

Paylaşılan 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzey bölgeleri yağışlara teslim olurken, güney kesimlerinde ise güneşli ve ılık hava hakim olacak.

Meteoroloji uzmanları, 14 Kasım itibarıyla İstanbul’dan Artvin’e kadar uzanan 1300 kilometrelik sahil şeridinde etkili olacak yağışların, özellikle çarşamba gecesi başlayarak perşembe günü şiddetleneceğini belirtiyor. Bu durum, Türkiye’nin kuzey bölgelerini yoğun yağışlarla karşı karşıya bırakacak.

14 Kasım’dan İtibaren Türkiye’nin Kuzeyi Yoğun Yağışlara Teslim Olacak! Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan son hava durumu raporları, Türkiye’nin kuzey bölgelerinde 14 Kasım’dan itibaren etkili olacak yoğun yağışlara işaret ediyor. Kış mevsiminin yaklaştığı bu günlerde, hava koşullarındaki değişimler ülke genelinde hissedilirken, özellikle kuzey kesimlerinde şiddetli yağışlar etkisini artıracak.

Hava Durumunun Güney Bölgelerdeki Etkisi

Kuzey bölgeler şiddetli yağışlarla uğraşırken, Türkiye’nin güney kesimleri tamamen farklı bir hava durumu yaşayacak. Güney bölgelerde güneşli ve ılık hava etkili olacak. Antalya, Adana ve Mersin gibi şehirlerde, hafta boyunca açık ve güneşli bir hava bekleniyor.

Vatandaşlar İçin Öneriler ve Uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların hava koşullarına karşı tedbirli olmaları gerektiğini vurguluyor. Özellikle kuzey bölgelerde yaşayanların, sel ve su baskını riskine karşı önlem almaları önem taşıyor. Ayrıca ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı da dikkatli olunması gerekiyor.

Şemsiye ve Yağmurluk Hazırlayın: Yağışlı hava boyunca dışarı çıkacak vatandaşların şemsiye ve su geçirmez giysiler kullanmaları öneriliyor.

Yağışlı hava boyunca dışarı çıkacak vatandaşların şemsiye ve su geçirmez giysiler kullanmaları öneriliyor. Araç Kullanımına Dikkat: Sağanak yağışların etkili olduğu bölgelerde, sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve takip mesafesini artırmaları gerekiyor.

Sağanak yağışların etkili olduğu bölgelerde, sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve takip mesafesini artırmaları gerekiyor. Meteorolojik Uyarıları Takip Edin: Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün anlık uyarıları takip edilmeli ve hava durumuna göre planlama yapılmalı.

Kış Mevsimi Kapıda!

Kasım ayının ortalarına yaklaşılırken, kış mevsiminin etkileri de kendini hissettirmeye başladı. Kuzey bölgelerde yoğun yağışlar, Marmara’da sağanaklar ve güney kesimlerdeki güneşli hava, Türkiye’nin gece ve gündüz gibi ikiye ayrılacağını gösteriyor.

Meteoroloji yetkilileri, hava koşullarına uygun önlemlerin alınması ve olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması konusunda uyarıyor. Türkiye’nin kuzeyinde etkili olacak yağışlar, hem tarım alanlarını hem de şehir hayatını doğrudan etkileyecek. Özellikle ulaşım ve altyapı sorunlarına karşı tedbir alınması, bu dönemde büyük önem taşıyor.