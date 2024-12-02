Emekli Maaşlarına Zam: En Düşük Maaş Ne Kadar Olacak? Beklenti Karşılanacak mı? Milyonlarca emeklinin gözü ocak ayındaki maaş artışında. Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netleşmeye başlıyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Refah payı artışı olacak mı? İşte kritik soruların yanıtları ve son gelişmeler.

Kasım Ayı Enflasyon Verisi: Emekliler İçin Belirleyici Olacak

Ekim ayı enflasyonu yüzde 2,88 oranında artmış, yıllık bazda ise yüzde 48,58’e gerilemişti. Bu durum, emeklilerin maaş artışında önemli bir gösterge olmuştu. Şimdi gözler kasım ve aralık ayı enflasyon oranlarında.

Piyasanın Beklentisi: Yüzde 2’lik Enflasyon Artışı

Ekonomistlerin öngörülerine göre, kasım ayında yüzde 2 civarında bir enflasyon artışı bekleniyor. Aralık ayında ise bu oran yüzde 1,5 seviyesinde olabilir. Merkez Bankası’nın yıllık enflasyon tahmini olan yüzde 44 seviyesine ulaşılabileceği düşünülüyor.

En Düşük Emekli Maaşı İçin Kritik Tahminler

Şu an itibarıyla en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak belirlenmiş durumda. Ancak yüzde 16-17 oranında bir artışın bu maaşları yeterince yükseltmeyeceği düşünülüyor.

En az yüzde 21’lik bir artış: Bu oranla birlikte en düşük emekli maaşı 15.000 TL ile 17.500 TL arasında olabilir.

Bu oranla birlikte en düşük emekli maaşı 15.000 TL ile 17.500 TL arasında olabilir. Kök maaşa sabitlenme ihtimali: Maaşların kök maaşa sabitlenmesiyle, en düşük maaş bilmecesinin son bulacağı ifade ediliyor.

Böyle bir düzenleme, emeklilerin gayrisafi yurt içi hasıladan daha fazla pay almasını sağlayabilir.