Antalya Tatilinde İslami Otel Arayanlara Öneriler

Antalya, yaz tatillerinde en sık tercih edilen yerlerin başında geliyor. Bu eşsiz tatil bölgesinde gezilecek, görülmeye değer yer sayısı kadar otel sayısının da bir hayli fazla olduğunu belirtmeliyiz. Eğer İslami değerlere uygun bir hizmet sunan otelleri arıyorsanız doğru adrestesiniz. Çünkü sizler için bazı önerilerimiz olacak. Bu önerilere göz atarak beklentilerinize ve taleplerinize en uygun olanı oteli seçebilir, hemen rezervasyon işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Adenya Hotel

Antalya’nın en güzel ilçelerinden biri olan Alanya’da hizmet veren Adenya Hotel muhafazakar yaşam tarzına uygun olan oteller arasındadır. Helal yiyeceklerin servis edildiği ve alkolsüzlük kuralının uygulandığı bu otel deniz kenarında bulunuyor. Bu sayede plajda güneşlenme ve denizde yüzme keyfinin de yaşanabildiği otellerden biridir. Muhafazakar yaşam tarzına uygun bir hizmet sunulduğundan tesettür otel seçeneklerinden biri oluyor. Otelde kadınlara özel plaj ve güneşlenme alanlarının yanı sıra yine kadınların kullanımına özel olan açık ve kapalı havuz imkânı da var. Aynı zamanda Türk hamamı, spa, sauna, tuz odası, buhar odası gibi daha farklı hizmet alanlarından da faydalanmak mümkün oluyor. Bu otelde konforlu ve lüks odalarda konaklayabilirsiniz. Yerinizi şimdiden ayırtmak için de HalalBooking.com adresine tıklayabilirsiniz.

Adin Resort Hotel

Rotasını Antalya yönüne çevirenlerin konaklayabileceği otellerden biri de Adin Resort Hotel oluyor. Muhafazakar otellerden biri olması nedeniyle alkol kullanımına izin verilmiyor ve aynı zamanda yalnızca helal gıdalar ile yemek çeşitleri hazırlanıyor. Kadınlara özel alanlarda sadece kadın personelin hizmet verdiğini de aktaralım. Kadınlar karışık kullanım için hazırlanan havuz gibi alanları tesettür mayo ile kullanabiliyorlar. Sonuç olarak İslami değerlere uygun bir hizmet alabileceğiniz oteller listesinde bulunduğunu eklemek gerekir. Bu otelde en leziz yemek çeşitlerinin tadına bakabilir, mahremiyet odaklı bir tatil yapabilir ve sunulan imkânlardan rahatlıkla faydalanabilirsiniz. Peki, Adin Resort Hotel’de konaklamak için ne kadar bütçe ayırmak gerekiyor? Bu sorunun yanıtı için hemen HalalBooking.com adresine uğramanızı öneririz.