Gram ve Ons Altın Fiyatları Neden Düşüyor? Uzmanlardan Kritik Uyarılar! Altın piyasasında son dönemde yaşanan gelişmeler yatırımcıların beklentilerini etkiliyor. Yatırımcılar yeni rekorlar beklerken, küresel piyasalardaki dalgalanmalar altın fiyatlarını baskı altında tutuyor. İşte ons altın, gram altın ve Kapalıçarşı’daki altın fiyatlarına dair detaylı bilgiler...

Küresel Piyasalar ve Altın Fiyatlarına Etkisi

Küresel piyasalarda altın fiyatları zayıf bir seyir izliyor. Son dönemde yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler, altın üzerindeki risk algısını artırıyor. Orta Doğu’da yaşanan ateşkes, piyasalarda bir miktar rahatlama sağlarken, altın fiyatlarını aşağı yönlü etkiliyor. Ayrıca, ABD'nin yeni seçilen Başkanı Donald Trump'ın korumacı politikaları, doları güçlendirmekte ve altını daha az cazip hale getirmekte.

Ons Altın Fiyatlarında Son Durum

Ons altın, yatırımcıların en çok takip ettiği göstergelerden biri olarak öne çıkıyor. Haftaya 2.652 dolar seviyesinden başlayan ons altın, gün içerisinde dalgalı bir seyir izledi. En düşük 2.623 dolar, en yüksek ise 2.654 dolar seviyesini gören ons altın, şu sıralar 2.628 dolar civarından işlem görüyor. Bu düşüş, küresel piyasalardaki güven ortamının yeniden sağlanmasıyla birlikte toparlanma beklentilerini bir süre daha ötelemiş durumda.

Gram Altın Fiyatları Ne Durumda?

Türkiye’de altın yatırımcılarının yakından takip ettiği gram altın, haftaya 2.962 TL seviyesinden başladı. Gün içinde 2.927 TL ile en düşük seviyesini görürken, en yüksek 2.962 TL seviyesine ulaştı. Şu anda ise 2.934 TL seviyesinden işlem görüyor. Türkiye’de gram altın fiyatları, ons altın fiyatlarının yanı sıra döviz kuru hareketlerinden de etkileniyor. Bu nedenle dolar/TL kurundaki değişimler, gram altının yönü üzerinde belirleyici rol oynuyor.

Kapalıçarşı'da Altın Piyasası: Alış ve Satış Fiyatları

Kapalıçarşı, altın piyasasının nabzını tutan en önemli merkezlerden biri olarak bilinir. Burada gram altın 2.982 TL seviyesinden alınırken, satış fiyatı ise 3.028 TL olarak belirlenmiş durumda. Kapalıçarşı’da fiyatlar, anlık olarak değişiklik gösterebilmekte ve yatırımcılar için önemli bir referans noktası olmaktadır.