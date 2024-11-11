Altın Fiyatlarında Düşüş: Piyasalarda Hareketlilik Devam Ediyor... Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı ve yatırımcıların dikkatini üzerine çekti. Küresel piyasalar, altının dalgalı seyri nedeniyle merakla takip ediliyor. ABD Başkanlık seçimleri ve Fed’in faiz kararları, altın fiyatlarının yönünü etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

Altın Fiyatları Neden Düşüyor?

Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan düşüş, birkaç temel nedene dayanıyor. ABD Başkanlık seçimleri sonrası piyasalarda oluşan belirsizlik ve Fed’in faiz politikalarındaki değişiklikler, altının değerini baskılıyor. Faiz indirimi gibi olumlu bir haber dahi altın fiyatlarında beklenen yükselişi getirmedi.

Ons Altında Güncel Durum

Ons altın, güne 2684 dolar seviyesinden başladı. Gün içerisinde en düşük 2666 dolar, en yüksek ise 2686 dolar seviyeleri görüldü. Şu anda 2671 dolar civarında işlem görüyor. Ons altında yaşanan bu dalgalanma, yatırımcılar için risk ve fırsatları beraberinde getiriyor.

Ons Altın Neden Önemli?

Ons altın, küresel altın piyasasının nabzını tutan en önemli göstergelerden biridir. Döviz kurları, jeopolitik olaylar ve merkez bankalarının politikaları ons altın fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor.

Gram Altın Fiyatları Ne Durumda?

Gram altın, Türkiye’de yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Bugün gram altın, güne 2967 TL seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 2944 TL, en yüksek ise 2968 TL seviyeleri görüldü. Şu anda 2950 TL civarında işlem görüyor.