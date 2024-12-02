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Demet Akalın Yılbaşı Planını Açıkladı

Demet Akalın Yılbaşı Planını Açıkladı... Akalın, “Fırsat buldukça ailemle ilgilenmeye çalışıyorum. Malum yılbaşı geliyor.” dedi. “Yılbaşı planınız var mı?” sorusuna ise “Çalışıyorum.” cevabını verdi.

Yenigun Yenigun
Yayınlama Tarihi: 02.12.2024 09:32
Son Güncelleme: 02.12.2024 09:32
demet akalın

Başarılı şarkıcı Demet Akalın, önceki gün Vadistanbul’da görüntülendi. Yoğun programına kısa bir mola verdiğini söyleyen Demet Akalın, Vadistanbul Winter Wonder’da eşi Okan Kurt ve kızı Hira için yılbaşı hediyeleri aldı.

Mağazaları tek tek gezen Akalın, “Fırsat buldukça ailemle ilgilenmeye çalışıyorum. Malum yılbaşı geliyor.” dedi.

“Yılbaşı planınız var mı?” sorusuna ise “Çalışıyorum.” cevabını verdi.

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