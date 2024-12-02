Demet Akalın Yılbaşı Planını Açıkladı
Demet Akalın Yılbaşı Planını Açıkladı... Akalın, “Fırsat buldukça ailemle ilgilenmeye çalışıyorum. Malum yılbaşı geliyor.” dedi. “Yılbaşı planınız var mı?” sorusuna ise “Çalışıyorum.” cevabını verdi.
Başarılı şarkıcı Demet Akalın, önceki gün Vadistanbul’da görüntülendi. Yoğun programına kısa bir mola verdiğini söyleyen Demet Akalın, Vadistanbul Winter Wonder’da eşi Okan Kurt ve kızı Hira için yılbaşı hediyeleri aldı.
Mağazaları tek tek gezen Akalın, “Fırsat buldukça ailemle ilgilenmeye çalışıyorum. Malum yılbaşı geliyor.” dedi.
“Yılbaşı planınız var mı?” sorusuna ise “Çalışıyorum.” cevabını verdi.