Dubai Çikolatası Türk Malı mı? Dubai Çikolatası olarak adlandırılan ve Türkiye’de bu isimle yaygınlaşan çikolata son dönemde gündemden düşmüyor. Kullanılan malzemelerin çoğunun Türkiye'ye has malzemeler olduğunu ve geleneksel Türk mutfak kültürünün parçası olduğunu söyleyen uzmanlardan itirazlar da yükseliyor.

Bir süredir yeni bir ürün, yeni bir lezzet gibi lanse edilen ve Dubai Çikolatası olarak tanıtılan ürünün aslında Türk baklavasından esinlenerek şekillendirilmiş, Türkiye’de üretilen kadayıf, fıstık ve tahin ile birleştirilen ve zaten uzun zamandır üretimi olan bir lezzet olduğunu söyleyen Gıda Mühendisi Yeşim Tekin, Dubai ürünü gibi lanse edilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Geleneksel çikolata üretimi yapan Gıda Mühendisi Yeşim Tekin, Türk mutfağına has çok özel lezzetlerin zaman içerisinde farklı ülkeler tarafından sahiplenilmesini hatırlatarak, “Kendi kültürümüze, geleneklerimize ve mutfak kültürümüzün ana unsurlarına sahip çıkmalıyız. Çikolata tüm dünyada üretilen bir ürün olmasına rağmen kadayıf, baklava gibi lezzetler Osmanlı’dan günümüze süregelmiş lezzetlerdir. Baklavadan esinlenerek, tahin ve fıstık kullanılarak yapılan çikolataya ise Dubai Çikolatası demek yemek kültürümüze haksızlık olur” dedi.

Dubai'de yaşayanların bile Dubai Çikolatası diye bir üründen haberleri olmadığını ancak Türkiye’de bu ismin yaygınlaştığını belirten Tekin şu bilgileri verdi:

“Ülkemizin geçmişten bugüne gelen çok özel lezzetleri ve önemli bir mutfak kültürü var. Bize ait çok sayıda lezzeti başka ülke mutfakları sahiplendi. Bunları unutmamalı, mutfağımıza da mutfak geleneklerimize de sahip çıkmalıyız. Biz çikolata üretimine başlarken geleneksel çikolata diye yola çıktık. Baktık ki en iyi fıstık, badem, kuru üzüm, incir zaten bizim ürünlerimiz. Bir de geleneksel yöntemleri kullanınca inanılmaz ürünler çıkıyor ortaya. Bunları farklı bir ülke üretimiymiş gibi gösterme çabası kötü niyetli olmasa da bizim mutfak kültürümüze ve öz değerlerimize zarar vermek anlamına geliyor.”