Bitcoin’in Fiyatı Trump’ın Desteğiyle 81 Bin Doları Aştı! Kripto Para Piyasası Yeni Zirveleri Görüyor... Kripto para dünyası, ABD eski başkanı Donald Trump’ın dijital varlıklara olumlu yaklaşımıyla bir kez daha hareketlendi. Bitcoin, tarihindeki en yüksek seviyelerden birine ulaşarak 81 bin doları aştı. Bu gelişme, Trump’ın yeniden başkan seçilmesi ve kripto yanlısı politikaların gündemde olmasıyla doğrudan ilişkilendiriliyor.

Bitcoin’in Yükselişi: Trump Faktörü

Bitcoin’in fiyatındaki ani yükselişin arkasında, Trump’ın kripto paralara yönelik ılımlı duruşu önemli bir rol oynuyor. Eski başkan, seçim kampanyasında ABD’yi “dünyanın kripto merkezi” yapma sözü vererek dijital varlıklar için büyük bir pazar yaratma hedefini ortaya koydu. Hatta, Trump’ın “ulusal Bitcoin rezervi planı” gibi cesur önerileri bile dikkat çekiyor.

Bu politikaların etkisiyle, Bitcoin’in fiyatı Asya piyasalarında 81 bin 858 dolara kadar yükseldi. Türkiye saatiyle 09.31 itibarıyla 81 bin 263 dolardan işlem gören Bitcoin, haftalık bazda %17’den fazla değer kazanmış durumda. Bu artış, yatırımcıların Trump’ın vaatlerine duyduğu güveni açıkça gösteriyor.

Kripto Para Piyasasının Genel Durumu

Coinmarketcap’in sağladığı verilere göre, küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saat içinde %3,21 artışla 2,71 trilyon doları aştı. Bitcoin’in liderliğinde yükselen bu piyasa, yatırımcıların yeniden güven tazelemesiyle daha da ivme kazanmış durumda.

Yılın en düşük seviyesi olan 38 bin 505 dolardan bu yana Bitcoin’in değeri yaklaşık %66 oranında artış gösterdi. Geçtiğimiz yılı 42 bin 283 dolardan kapatan Bitcoin, sadece birkaç ay içinde rekor kırarak dikkatleri yeniden üzerine çekti.