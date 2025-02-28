DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan İMRALI'DAN GELEN MESAJ: GERÇEK BİR ÇAĞRI MI, YOKSA YENİ BİR OYUN MU?

Aksakal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "SİLAHLARI BIRAKIN" ÇAĞRISI GERÇEKTEN ŞARTSIZ MI? PKK’nın başındaki isim, bireysel pişmanlığını dile getirerek örgütün silah bırakması ve kendini feshetmesi çağrısında bulundu. Ancak bu çağrı yalnızca PKK’yı kapsarken, PYD/YPG/KCK/SDG gibi diğer terörist yapılar bu çağrının dışında tutuldu. "40 BİN CANIN YOK OLMASINA SEBEP OLDUKLARINI KENDİSİ KABUL ETTİ" Açıklamada, PKK’nın Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olarak tanımlandığını belirten Aksakal, bu sözlerin örgütün terör kimliğini itiraf ettiğini ve verilen cezanın dolaylı olarak kabul edildiğini ifade etti.

"SÖZDE KÜRT SORUNU YOKTUR" İTİRAFI PKK elebaşının açıklamasında, “Ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır.” ifadelerine dikkat çeken Aksakal, bunun sözde Kürt sorunu iddiasının da geçersiz olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı. Bu durumda yalnızca PKK’nın değil, siyasi uzantısı olan HDP/DEM’in de kendini feshetmesi gerektiğini belirtti. "TERÖRÜN KÜRESEL GÜÇLER TARAFINDAN DESTEKLENDİĞİ ORTADA" Açıklamanın ardından Suriye’nin kuzeydoğusundaki SDG terör örgütü sözcülerinin bu çağrıyı kendilerine yönelik değerlendirmemesi, terörün küresel güçler tarafından nasıl desteklendiğini bir kez daha gösterdi. "ANAYASA’DA DEĞİŞİKLİK DAYATMASI KABUL EDİLEMEZ"