DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan İMRALI'DAN GELEN MESAJ: GERÇEK BİR ÇAĞRI MI, YOKSA YENİ BİR OYUN MU?
PKK elebaşı tarafından İmralı’dan gönderilen mesajın yankıları sürerken, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, yaptığı değerlendirmeyle dikkat çekti. Aksakal, bu açıklamanın satır aralarını irdeleyerek, Türkiye’nin bir oyuna gelmemesi gerektiğini vurguladı.
Aksakal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"SİLAHLARI BIRAKIN" ÇAĞRISI GERÇEKTEN ŞARTSIZ MI?
PKK’nın başındaki isim, bireysel pişmanlığını dile getirerek örgütün silah bırakması ve kendini feshetmesi çağrısında bulundu. Ancak bu çağrı yalnızca PKK’yı kapsarken, PYD/YPG/KCK/SDG gibi diğer terörist yapılar bu çağrının dışında tutuldu.
"40 BİN CANIN YOK OLMASINA SEBEP OLDUKLARINI KENDİSİ KABUL ETTİ"
Açıklamada, PKK’nın Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olarak tanımlandığını belirten Aksakal, bu sözlerin örgütün terör kimliğini itiraf ettiğini ve verilen cezanın dolaylı olarak kabul edildiğini ifade etti.
"SÖZDE KÜRT SORUNU YOKTUR" İTİRAFI
PKK elebaşının açıklamasında, “Ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır.” ifadelerine dikkat çeken Aksakal, bunun sözde Kürt sorunu iddiasının da geçersiz olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı. Bu durumda yalnızca PKK’nın değil, siyasi uzantısı olan HDP/DEM’in de kendini feshetmesi gerektiğini belirtti.
"TERÖRÜN KÜRESEL GÜÇLER TARAFINDAN DESTEKLENDİĞİ ORTADA"
Açıklamanın ardından Suriye’nin kuzeydoğusundaki SDG terör örgütü sözcülerinin bu çağrıyı kendilerine yönelik değerlendirmemesi, terörün küresel güçler tarafından nasıl desteklendiğini bir kez daha gösterdi.
"ANAYASA’DA DEĞİŞİKLİK DAYATMASI KABUL EDİLEMEZ"
İmralı’dan gelen mesajın dışında bir not da iletildiğini belirten Aksakal, “Silahların bırakılması ve PKK’nın kendini feshi, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir.” ifadeleriyle anayasal değişiklik şartı öne sürüldüğünü ifade etti. Bu durumun kayıtsız şartsız bir çağrı beklentisine ters düştüğünü söyledi.
"TÜRKİYE BU OYUNA GELMEMELİDİR"
Açıklamaların satır aralarına dikkat çeken Aksakal, ortada bir Amerikan oyunu olduğuna işaret etti ve Türkiye’nin bu oyuna gelmemesi gerektiğini vurguladı.
"TERÖRÜN KÖKÜNÜ KAZIMAK ŞARTTIR"
Aksakal, “Yeniden Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşmak için hangi topraklarda olursa olsun tüm terör unsurlarının yok edilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye’nin bu kararlılığından taviz vermemesi gerektiğini ifade eden Aksakal, bu sorunun bir an önce ülke gündeminden çıkarılması gerektiğini söyledi.