ChatGPT'nin Yükselişi ve 5 dolara Netflix aboneliği... En popüler abonelik hizmetleri hangileri? Online eğlence için ayda ne kadar harcıyoruz? Kullanıcılar ortalama kaç aboneliği sürdürüyor? Kaspersky, kullanıcıların çevrimiçi abonelikleri takip etmesine ve maliyetleri izlemesine yardımcı olan bir abonelik yönetim aracı olan SubsCrab* uygulamasını temel alarak pazara genel bir bakış sunuyor.

Kullanıcılar dünya genelinde en popüler hizmetler olan Netflix, Spotify ve YouTube Premium dahil olmak üzere ortalama 12 çevrimiçi aboneliğe sahip. Türkiye’de bu rakam dünya ortalamasıyla aynı ve en popüler servisle arasında YouTube Premium, Spotify, Netflix ve BluTV yer alıyor.

Çevrimiçi yayın hizmetleri, kullanıcıların %22'sinin bu platformlara kaydolmasıyla en çok abone olunan kategori. Bununla birlikte TV ve film, oyun, internet ve telekom hizmetlerini bir araya getiren çoklu abonelik hizmetleri popülerlik kazanıyor ve müşterilerin %16'sının ilgisini çekiyor. Toplu paketler halinde çeşitli hizmetlere erişim kolaylığı, dünya genelinde %8'lik abone oranıyla özellikle "Müzik" kategorisine ağır basıyor.

Üretkenlik araçları, telekom ve dağıtım hizmetleri, eğlencenin ötesinde çevrimiçi aboneliklerin önemli bir kısmını oluşturuyor. Microsoft 365, Adobe Creative Cloud, LinkedIn Premium, Canva ve Discord çoğu ülkede ilk 20 popüler hizmet arasında yer alıyor. Ayrıca telekom, pazar yerleri veya teslimat hizmetleri gibi yerel sağlayıcılar her ülkede ilk 20 sıranın geri kalanını oluşturuyor.

Hem iş hem de eğlence için kullanılan ChatGPT, 2023 yılına kıyasla %296 oranında büyüyerek dünya çapında en hızlı büyüyen abonelik tabanlı hizmet haline geldi. Kapsamlı bir şekilde büyüyen diğer çevrimiçi abonelikler YouTube Premium (%122), Telegram Premium (%73), X Premium (%64) ve Snapchat+ (%59) oldu.