ChatGPT'nin Yükselişi ve 5 dolara Netflix aboneliği
ChatGPT'nin Yükselişi ve 5 dolara Netflix aboneliği... En popüler abonelik hizmetleri hangileri? Online eğlence için ayda ne kadar harcıyoruz? Kullanıcılar ortalama kaç aboneliği sürdürüyor? Kaspersky, kullanıcıların çevrimiçi abonelikleri takip etmesine ve maliyetleri izlemesine yardımcı olan bir abonelik yönetim aracı olan SubsCrab* uygulamasını temel alarak pazara genel bir bakış sunuyor.
ChatGPT'nin Yükselişi ve 5 dolara Netflix aboneliği... En popüler abonelik hizmetleri hangileri? Online eğlence için ayda ne kadar harcıyoruz? Kullanıcılar ortalama kaç aboneliği sürdürüyor? Kaspersky, kullanıcıların çevrimiçi abonelikleri takip etmesine ve maliyetleri izlemesine yardımcı olan bir abonelik yönetim aracı olan SubsCrab* uygulamasını temel alarak pazara genel bir bakış sunuyor.
Kullanıcılar dünya genelinde en popüler hizmetler olan Netflix, Spotify ve YouTube Premium dahil olmak üzere ortalama 12 çevrimiçi aboneliğe sahip. Türkiye’de bu rakam dünya ortalamasıyla aynı ve en popüler servisle arasında YouTube Premium, Spotify, Netflix ve BluTV yer alıyor.
Çevrimiçi yayın hizmetleri, kullanıcıların %22'sinin bu platformlara kaydolmasıyla en çok abone olunan kategori. Bununla birlikte TV ve film, oyun, internet ve telekom hizmetlerini bir araya getiren çoklu abonelik hizmetleri popülerlik kazanıyor ve müşterilerin %16'sının ilgisini çekiyor. Toplu paketler halinde çeşitli hizmetlere erişim kolaylığı, dünya genelinde %8'lik abone oranıyla özellikle "Müzik" kategorisine ağır basıyor.
Üretkenlik araçları, telekom ve dağıtım hizmetleri, eğlencenin ötesinde çevrimiçi aboneliklerin önemli bir kısmını oluşturuyor. Microsoft 365, Adobe Creative Cloud, LinkedIn Premium, Canva ve Discord çoğu ülkede ilk 20 popüler hizmet arasında yer alıyor. Ayrıca telekom, pazar yerleri veya teslimat hizmetleri gibi yerel sağlayıcılar her ülkede ilk 20 sıranın geri kalanını oluşturuyor.
Hem iş hem de eğlence için kullanılan ChatGPT, 2023 yılına kıyasla %296 oranında büyüyerek dünya çapında en hızlı büyüyen abonelik tabanlı hizmet haline geldi. Kapsamlı bir şekilde büyüyen diğer çevrimiçi abonelikler YouTube Premium (%122), Telegram Premium (%73), X Premium (%64) ve Snapchat+ (%59) oldu.
En sık iptal edilen abonelikler arasında ise Netflix, YouTube Premium ve Spotify başı çekiyor. Bu da dünyanın en popüler hizmetleri olmanın bir diğer yüzü.
Finansal bakış
Kullanıcıların %76'sı aylık ödeme planlarını tercih ederken, %17'si yıllık abonelikleri ve %7'si haftalık veya iki yıllık planlar gibi diğer ödeme dönemlerini tercih ediyor. Bununla birlikte yıllık aboneliklerin payı 2022'de %13 iken 2024'te %17'ye çıkarak sürekli artma eğiliminde.
Çevrimiçi aboneliklerin yıllık ortalama maliyeti 938 dolara karşılık geliyor. Türkiye aylık 4 dolar, yıllık 23 dolar ile en düşük ortalama abonelik fiyatına ve aylık 5 dolar ile en ucuz Netflix Premium planına sahip. Buna karşılık, İngiltere 13 dolarla en yüksek ortalama aylık abonelik fiyatına sahipken, Almanya 64 dolarla en yüksek ortalama yıllık abonelik fiyatına sahip.
SubsCrab Başkanı Kirill Yurkin, şunları söylüyor: "Artan teklif çeşitliliğiyle birlikte, kullanıcıların aboneliklerinin sayısı ve bunlar için harcanan bütçeler de artma eğiliminde. Güvenilir bir abonelik yönetimi aracı, kullanıcıların çevrimiçi aboneliklerini düzenli tutmalarına, unuttuklarını hatırlatmalarına ve gereksiz ödemeleri ortadan kaldırmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca istenmeyen hizmetleri zamanında iptal etmelerini sağlar ve binlerce seçenek arasından cazip yeni teklifler seçmelerine yardımcı olur. Bu, hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen hizmetleri yönetmek için dikkatli ve anlayışlı bir yaklaşım olacaktır."