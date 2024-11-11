Bu durum, lüks otomobil hayali kuran tüketiciler için büyük bir avantaj sunuyor.

Bu durumun sebeplerinden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

Son yıllarda Türkiye’de otomotiv sektöründe yaşanan en büyük değişimlerden biri, sıfır araç fiyatlarının hızla artarken ikinci el araç fiyatlarının düşüş göstermesi oldu. LenaCars’ın yaptığı analizlere göre, sıfır kilometre araçlara “plaka takıldığı” anda fiyatlarının %15-20 oranında değer kaybettiği gözlemleniyor.

İkinci El Araç Fiyatlarında Düşüş Devam Ediyor: Sıfır Araçlarla Aradaki Fark Açılıyor... Otomotiv sektöründe son yıllarda dikkat çeken gelişmeler, ikinci el araç piyasasını yeniden şekillendiriyor. Düşen ikinci el araç fiyatları ve sıfır araçlarda artan maliyetler, tüketicilere yeni alternatifler sunuyor. Peki, bu durumun arkasındaki temel nedenler neler? Hangi araçlarda daha avantajlı tercihler yapılabilir? İşte detaylar.

Elektrikli Araçlarda Değer Kaybı Nasıl?

Elektrikli araçlar da ikinci el piyasasında farklı bir dinamik oluşturuyor. LenaCars Genel Müdürü Selçuk Nazik’in açıklamalarına göre, elektrikli araçlardaki değer kaybı şu şekilde şekilleniyor:

Tamamen Elektrikli Araçlar: Tesla Model Y ve Togg gibi modellerde değer kaybı %8-10 arasında.

Tesla Model Y ve Togg gibi modellerde değer kaybı %8-10 arasında. İçten Yanmalı Alternatifi Olan Elektrikliler: Opel Corsa-e veya Peugeot 308-e gibi modellerde bu oran %20’ye kadar çıkabiliyor.

Vergi Dilimi ve Fiyat Değer Kaybını Belirliyor

Elektrikli araçlarda değer kaybını belirleyen en önemli faktör, vergi dilimi ve başlangıç fiyatı olarak öne çıkıyor. Daha düşük vergi diliminde yer alan araçlar, ikinci elde daha az değer kaybı yaşıyor. Örnek vermek gerekirse:

Tesla Model Y Standart Range: Yüzde 10’luk ÖTV diliminde yer alıyor ve ikinci elde %3 değer kazanmış.

Yüzde 10’luk ÖTV diliminde yer alıyor ve ikinci elde %3 değer kazanmış. Tesla Model Y Long Range: Yüzde 50’lik dilimde yer alıyor ve %14 değer kaybetmiş.

Sıfır Araç Piyasasında Beklentiler

Sıfır kilometre araç satışları, fiyatlardaki artışa rağmen rekor kırmaya devam ediyor. Ancak, agresif kampanyaların yapılması beklenmiyor. Nazik’in açıklamalarına göre:

Stok Eritme Süreci: GSR düzenlemesi nedeniyle stoklar zaten tüketildi.

GSR düzenlemesi nedeniyle stoklar zaten tüketildi. Faizlerdeki Olası Düşüş: Bu durum, sıfır araç fiyatlarında ufak çaplı artışlara neden olabilir.

İkinci El Araç Fiyatlarında Dengelenme

İkinci el araç fiyatlarının son 1,5 yılda %20 düştüğünü belirten Nazik, bu düşüşün artık sona erdiğini ve fiyatların dengelendiğini ifade etti. Ancak, talebin artmasıyla birlikte küçük çaplı fiyat artışlarının da yaşanabileceğini ekledi.