ANAYASA ÇALIŞMALARINA DAİR

Ülkemizde bugüne kadar yapılan Anayasalar Darbeler ve Olağanüstü dönemlerde yapılmış anayasalardır. Halk oylamasına götürenler aynı zamanda dayatma içeriklidir. Zaman-zaman bazı kanun ve maddelerde değişim yapılmış olsa bile bunlara sivil anayasa demek mümkün değildir. Sivil anayasalardan maksat, ÖZGÜRLÜKLERİN önünün kesilmediği, toplumlardaki bütün kesimlerin HUKUKUNUN korunduğu herkesle ortak bir mutabakatın oluştuğu DENGE anayasasıdır.

Kuvvetin gücü yerine HAKKIN, ADALETİN gücünün benimsendiği, toplumun mutlu olduğu, uzlaşmaya dayanan anayasalar, millete hükmetme yerine, HİZMET etmeyi esas alan maddelerle doldurulmalıdır. Devlet güçlü millet zayıfsa durum VAHİM demektir. Temel kural ise; Millet güçlüyse Devletin güçlülüğü sarsılmazdır.

Anayasalar, millete tuzak oluşturacak hiç bir maddeyi içine almamalıdır. İlim adamları bu duruma direnmelidir. Anayasalar, KARMAŞADAN uzak, şeffaf olmalıdır. Yazılanları herkes azami şekilde anlamalıdır. Hukuk, ilk insan Hz. ADEM ile başlar. Hz. Musa’ya gönderilen “ON EMİR” bugün ki doğal hukukun temelini oluşturur. Pozitif hukuk işine geleni alıp metinlerine geçirmiştir. Doğal hukuk da, yasama-yürütme-yargı ve denetim (Ahlakı) maddeler hep vardı. Pozitif hukuk ise yasama-yürütme-yargı diyerek TESLİS esasına öne çıkarmıştır. Bu da bugün, HUKUKİ kaosların, huzursuzlukların zemini hazırlamıştır. Böylece hukuk da sapmalar oluşmaya başladı. Anayasaların görevi insanların BARIŞ sistemi içerisinde yaşayacağı, sağlam bir zeminin oluşturulmasıdır. Ana, temel mesele budur.

Anayasalar, sadece yerel (Devletlerin) anayasasından ziyade, maddeleri arasında, insanlık Anayasasına hizmet edecek şekilde, tüm insanlığın haklarını da korumaya matuf olmalıdır. Uluslararası hukukunda işlemesine kolaylık sağlamalıdır. Bir Devletin başkanı Biden’in yaptığı gibi uluslararası mahkemelerin SAVCILARINA parmak sallayamamalıdır. Sayıları, Sekiz-On milyon civarındaki devlet olan İsrail’in bir kurumunun (MOSSAD) başkanının uluslararası mahkemeleri tehdit edememelidir. Yapanlar için, gerekli yaptırımlara maruz kalacaklarını, sürecin de çok hızlı yürütülüp, gerekli CEZALARIN verilmesinin GÜCÜNÜ görmelidir. HUKUKUN herkes için olmazsa olmaz bir VAROLUŞ olduğunu, herkes bilmelidir.

Selam ve saygılarımla Grb. K.S.