ALLAH'IN GÜNDEMİNİ TAKİP

Dünya, AKLI yerinde olan herkes için imtihan yeridir. İnsana verilen her nimetin bir SORUMLULUĞU vardır. Verilen nimetler gelişi güzel kullanılamaz .Mutlaka kullanım klavuzuna göre kullanılmalı, zira her nimetin hesabı insandan sorulacaktır. kurtuluş Vizesi alabilmek çok dikkat gerektirir. Alıp-alamamanın sonuçları Ahiret aleminde önümüze konulacaktır. Pişmanlık Dünyada yapılabilir güzel bir tevbeyle birlikte.

Kader- Ecel -Rızık değişmez. Ancak insan yapması gereken çalışmaları aksatmadan yapmalıdır. Sonunda da nasibine RIZA göstermelidir. Şartları zorlayarak rızkını HARAM yollardan aramaya kalkıp, NEFSİNE ve İnsanlığa zulmetmekten kaçınmalıdır. Bunun için; sağlam İMAN, güçlü ÂHLÂK, Allah'a TESLİMİYET ve SABIR gerekir.

Allah'ın gündemine ters düşecek her türlü gündemden SAKINMAK gerekir. Batıl olan şeylere ALAN açılmamalıdır.

Saffet 25)" Ne oldu sizlere, artık yardımlaşmıyorsunuz?". Şeytanların gündemi, Nefsin gündemi insana engel olabilir, dikkatli olmak gerekir.

Saffet 32)"Evet biz sizi kışkırttık, çünkü biz AZGINDIK" diyor Şeytan.

İnsanın ömrü, doğarken aldığı ilk nefesle ölürken aldığı son nefes arasıdır. Ömür denen bu süre de insanın önünde iki yol vardır. Ya Aklını ve iradesini HAKTAN yana kullanarak Allah'ın gündemi içerisinde yol yürüyerek ebedi mutluluğa kavuşma hedefi içerisinde olacak ,ya da BATILDAN yana yol yürüyerek Şeytanların gündemine girip, ebedi hayatını karanlıklara terk ederek, kaybedenlerden olacak. Bu durumun sonucu da çok çetin bir azaptır.

Saffat 33)"O halde hepsi o gün azapta ortaktırlar."

Temiz bir İMAN, Salih bir İŞ ve AMEL = Aklı HAKTAN yana kullanmanın adıdır.

Ömrün düzgün kullanımı, Ben merkezli KİBİRDEN ve AZGINLAKLARDAN uzaklaşmakla olur. yoksa HIRS ve KİN de devreye girince yürünen sokaklar IŞIĞA çıkmaz sokak olurlar insana. Toplumdaki bu günkü karmaşa ve nefes alamama durumu, Ömrün düzgün ve doğru kullanılmamasından kaynaklanmaktadır. Görünür olma aşkına bütün sınırlar ihlâl edilmiş bir hale geldi. Görünür olma derken bütün iş ve ilişkileri içerisinde barındırmaktadır.

Rabbım bizleri sadece senin razı olacağın ve insanların da senin ilkelerin doğrultusunda bizden hoşnut olacağı görünürlükte kıl.

Cuma bayramınızı tebrik ederim. Selamlar Allah'a emanet olunuz Günk.kul S.