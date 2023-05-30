Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, 5 Hazian 2018 tarihindeki başkanlık seçiminde 16 bin 92 oy alarak 20 yıldır başkanlık görevinde bulunan Aziz Yıldırım'ı geride bırakıp Fenerbahçe'nin yeni başkanı olmuştu.

Fenerbahçeli taraftarlara "kurumsallık" ve "sürdürülebilir başarı" sözü veren Koç, büyük umut ve heyecan yaratmıştı.

Ali Koç Yönetiminde Hangi Takımlar Şampiyon oldu?

Ali Koç, Fenerbahçe’nin başında geçirdiği 5 sezonluk görev sürecinde Galatasaray (2) Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor şampiyonlukları görerek tarihe geçti.

Daha önce hiç bir kulüp başkanı 3 rakibinin de şampiyonluğunu görememişti.

Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu?

Fenerbahçe, son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda kazandı. Toplam 34 haftalık lig maratonunun sonunda Fenerbahçe, 74 puanla şampiyonluğa ulaştı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ