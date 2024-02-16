Süper Lig'de 23. haftanın programı

TFF 2. Lig'de 26, TFF 3. Lig'de 20. hafta karşılaşmaları yapılacak. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ise 21. hafta mücadelelerine sahne olacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

Yarın:

13.30 Bitexen Antalyaspor-İstanbulspor (Corendon Airlines Park Antalya)

16.00 Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor (Mersin)

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

18 Şubat Pazar:

13.30 Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor (Alanya Oba)

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Trabzonspor (Pendik)

16.00 Gaziantep FK-Yılport Samsunspor (Kalyon)

19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)

19 Şubat Pazartesi:

20.00 RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Beşiktaş-Tümosan Konyaspor (Beşiktaş Park)

1. Lig

Bugün:

20.00 Göztepe-Manisa Futbol Kulübü (Gürsel Aksel)

Yarın:

13.30 Tuzlaspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Bitexen Giresunspor-Ankara Keçiörengücü (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Kocaelispor- Astor Enerji Şanlıurfaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

18 Şubat Pazar:

13.30 Bodrum FK-Altay (Bodrum İlçe)

13.30 Erzurumspor FK-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Sakaryaspor- Ahlatcı Çorum FK (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Ümraniyespor-Eyüpspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19 Şubat Pazartesi:

14.00 Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor (Aktepe)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

Yarın:

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Bucaspor 1928 (Bayrampaşa Çetin Emeç)

14.00 Ankaraspor-Kırşehir Futbol (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Karacabey Belediyespor-Kırklarelispor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

18 Şubat Pazar:

13.30 Diyarbekirspor-Esenler Erokspor (Diyarbakır)

14.00 Ankara Demirspor-Bursaspor (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 Altınordu-Adıyaman FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.00 Nazilli Belediyespor-Serik Belediyespor (Nazilli İlçe)

14.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Zonguldak Kömürspor (Mersin)

14.00 AcnTURK Vanspor-1461 Trabzon (Van Atatürk)

Kırmızı Grup:

Yarın:

14.00 Sarıyer-Anagold 24Erzincanspor (Yusuf Ziya Öniş)

18 Şubat Pazar:

14.00 Belediye Derincespor-Amed Sportif Faaliyetler (Belediye Derince Spor Doğal Çim)

14.00 Uşakspor-Karaman FK (Uşak 1 Eylül)

14.00 İskenderunspor-Isparta 32 (Kırıkhan İlçe)

14.00 Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Kuzey Marmara AŞ Arnavurköy Belediyespor (Dağılgan)

14.00 Düzce Cam Düzcespor-Etimesgut Belediyespor (Düzce Şehir)

14.00 Denizlispor-Fethiyespor (Denizli Atatürk)

14.00 Menemen FK-İnegölspor (Menemen İlçe)

14.00 Somaspor-GMG Kastamonuspor (Soma Atatürk)

TFF 3. Lig

1.Grup

Yarın:

14.00 52 Orduspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Yeni Ordu)

18 Şubat Pazar:

14.00 Malatya Arguvan SK-Tarsus İdmanyurdu (Arguvan İlçe)

14.00 Artvin Hopaspor-Mardin 1969 Spor (Hopa İlçe)

14.00 Küçükçekmece Sinopspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Küçük Çekmece 100. Yıl)

14.00 Talasgücü Belediyespor-Aliağa (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha)

14.00 Karabük İdmanyurdu-Kırıkkalegücü (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

14.00 İnegöl Kafkasspor-Kepezspor (İnegöl İlçe)

2. Grup

Yarın:

14.00 Efeler 09-Amasyaspor (Ahmet Yaşar Kocabıyık)

14.00 Karşıyaka-TPAO Batman Petrolspor (Alsancak Mustafa Denizli)

18 Şubat Pazar:

14.00 Hacettepe 1945 SK-Sapanca Gençlikspor (Aktepe)

14.00 Kemerkent Bulvarspor-Amber Çay Eynesil Belediyespor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

14.00 Kelkit Hürriyetspor-Pazarspor (Kelkit İlçe)

14.00 Anadolu Üniversitesi-Turgutluspor (Osmangazi Üniversitesi)

14.00 3Gen Holding Elazığspor-Ergene Velimeşespor (Elazığ)

3. Grup

18 Şubat Pazar:

14.00 Fatsa Belediyespor-Bornova 1877 (Fatsa İlçe)

14.00 Sivas Dört Eylül-Büyükçekmece Tepecikspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

14.00 Osmaniyespor FK-Merkür Jet Erbaaspor (7 Ocak)

14.00 Karaköprü Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği (Faruk Çelik)

14.00 Bayburt Özel İdare-Kuşadasıspor (Bayburt Genç Osman)

14.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Onvo Ağrı 1970 (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.00 Silivrispor-Akhisarspor (Silivri Müjdat Gürsu)

4. Grup

Yarın:

14.00 Bursa Yıldırımspor-23 Elazığ FK (Minareli Çavuş Spor)

14.00 Bergama Sportif Faaliyetler-Armoni Alanya Kestelspor (Bergama 14 Eylül)

14.00 Sebat Gençlikspor-Sultanbeyli Belediyespor (Ortahisar Yavuz Selim)

18 Şubat Pazar:

14.00 İdaş Çatalcaspor-Nevşehir Belediyespor (Çatalca İzzettin)

14.00 Balıkesirspor-Muş 1984 Muşspor (Balıkesir Atatürk)

14.00 Tokat Belediye Plevnespor-Orduspor 1967 (Gaziosmanpaşa)

14.00 Bitexen Adana 1954 FK-Siirt İl Özel İdaresi (Tarsus Şehir)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Yarın:

12.00 Ataşehir Belediyespor-Fatih Vatanspor (İBB Esatpaşa)

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Galatasaray Petrol Ofisi (Amedspor Şeyhmus Özer Tesisleri)

12.00 Bitexen Adana İdmanyurduspor-Wulfz Fatih Karagümrük (Muharrem Gülergin)

13.00 Beşiktaş JK United Payment-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor (IBB.GOB. Halit Kıvanç)

14.00 Trabzonspor-Beylerbeyi SK (Trabzonspor Kadir Özcan)

14.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Osmanlı)

14.00 Hakkarigücü- Bitexen 1207 Antalyaspor (Merzan Şehir)

16.00 Fenerbahçe Petrol Ofisi-ALG Spor (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis)